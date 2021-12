Restricciones por ómicron condicionan el panorama mundial de vuelos

Las restricciones por la variante ómicron de coronavirus siguen provocando cancelaciones y reprogramaciones de vuelos, sobre todo en China y Estados Unidos, con lo que resultan afectados los planes de muchos viajeros y, en consecuencia, las previsiones turísticas de final de año.

Según la página web de vuelos "FlightAware", donde se registra la actividad aeroportuaria global, el número de cancelaciones a las 14.00 GMT ascendía este lunes a 2.291, 792 de ellas de vuelos con destino o procedencia en Estados Unidos.

El número de retrasos a la misma hora era de 5.479, más de 1.200 de ellos con origen y destino en Estados Unidos, aunque los vuelos y los aeropuertos en otros países, como en China, también están resultando afectados.

En ese país las líneas más afectadas son China Eastern y Air China. Y entre los aeropuertos con más cancelaciones Pekín, Shenzhen y Shanghái. También está el de la ciudad de Xian, epicentro del último rebrote del coronavirus en China.

La aparición de la nueva variante ómicron del coronavirus se ha traducido en un incremento de las medidas de contención y protocolos de seguridad, incluyendo en algunos casos cierres de frontera o endurecimiento de requisitos de entrada, lo que ha repercutido con fuerza en el transporte aéreo.

En el caso de China, ni las autoridades de transportes del país ni los medios oficiales han difundido por ahora información alguna sobre cambios en los protocolos o cancelación de vuelos a excepción de las operaciones en el aeropuerto de la central Xian, cuyos 13 millones de habitantes llevan estrictamente confinados desde el jueves por un rebrote.

Por su parte, la aerolínea surcoreana Korean Air informó este lunes de que el aeropuerto de Hong Kong había prohibido el aterrizaje de sus aparatos hasta el próximo 8 de enero, al haber detectado casos positivos entre los viajeros.

DECENAS DE VUELOS CANCELADOS EN EL SUDESTE ASIÁTICO

Decenas de vuelos han sido cancelados este lunes en aeropuertos del Sudeste Asiático, principalmente en Bangkok y Yakarta, debido a las nuevas restricciones que se están imponiendo a raíz de la nueva variante ómicron del coronavirus.

Solo en el aeropuerto de Yakarta hay más de 72 vuelos cancelados, según la página web Flight Aware, mientras que también se han quedado en tierra vuelos en Yogyakarta (Indonesia), Bangkok y Kuala Lumpur.

La aerolínea indonesia Lion Air, con 109 vuelos cancelados en varios países, es una de las compañías aéreas más afectadas por el parón en Asia que en los últimos días ha dejado en tierra a miles de aviones.

Las cancelaciones de este lunes son continuación de las producidas este fin de semana de Navidad, con más de 2.400 vuelos con destino u origen en Estados Unidos, según la página web Fligh Aware.

Según United, el aumento de contagios por ómicron en Estados Unidos está teniendo un "impacto directo" en las tripulaciones de vuelo y el resto del personal de la compañía, que tiene que quedarse en casa para recuperarse de la enfermedad.

Por su parte, Delta ha atribuido las cancelaciones a ómicron, pero también a las condiciones meteorológicas con tormentas de nieve que amenazan al oeste de EE.UU, desde el estado de Washington hasta el sur de California.

NORMALIDAD EN EL REINO UNIDO

En el Reino Unido, el aeropuerto londinense de Heathrow, el principal del país, ha registrado algunas cancelaciones de conexiones con Estados Unidos en los últimos días, aunque aseguró a Efe que continúa operando con normalidad.

También funciona sin incidencias Gatwick, el segundo aeropuerto de la capital británica, sin suspensiones relacionadas con la expansión de la variante ómicron del coronavirus.

Tanto British Airways como easyJet indicaron a Efe que no han registrado cancelaciones de última hora ni han tenido problemas con sus plantillas relacionados con la nueva oleada de contagios.

Ambas compañías han reprogramado diversos vuelos esta semana debido a las nuevas restricciones y normativas en algunos países europeos.

EUROCONTROL: AL FINAL DEL AÑO SE VERÁ EL EFECTO REAL DE ÓMICRON

El director general de Eurocontrol, Eamonn Brennan, señaló este lunes que "a medida que nos acercamos al final del año, podemos ver cómo la pandemia ha afectado a los Estados durante 2021".

Brennan señaló que el tráfico aéreo en el Reino Unido ha sido un 62 % más bajo que en 2019, en España un 44 % y en Grecia un 27 %.

A finales de la pasada semana, según datos del Consejo Internacional de Aeropuertos en Europa (ACI Europe), en las tres semanas posteriores a la identificación de la variante ómicron en Sudáfrica el tráfico de pasajeros en los aeropuertos de Europa se redujo en un 20 %

LOS CRUCEROS, TAMBIÉN AFECTADOS

Los problemas en el desplazamiento global también han afectado a los cruceros. El Carnival Freedom regresó a Miami este domingo después de que un grupo de pasajeros no determinado diera positivo por covid-19, por lo que no pudo atracar en las islas caribeñas de Boanire y Aruba.

El pasado jueves, Royal Caribbean señaló que un total de 55 pasajeros y miembros de la tripulación del Odyssey of the Seas, que zarpó el sábado anterior desde un puerto en Fort Lauderdale, dieron positivo por la enfermedad durante un crucero de ocho días.

El anuncio llegó menos de una semana después de que esta compañía informara que 48 personas del barco Symphony of the Seas, señalado como el crucero mas grande del mundo, dieran positivo a las pruebas de covid-19 a su retorno al Puerto de Miami tras un trayecto de una semana en el Caribe.