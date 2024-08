Rival de argelina: Si ella o él es hombre, será una victoria para mí

Luca Hámori, atleta húngara que enfrentará a la argelina Imane Khelif mañana sábado a las 10 de la mañana, envió un controversial mensaje a la hora de referirse a su rival, en medio de la polémica respecto de su inclusión en la rama femenina del boxeo.

Como ya se sabe la polémica con Imane Khelif persiste en los Juegos Olímpicos de París 2024 y, a pesar de que el Comité Olímpico Internacional explicó los motivos por los que fue habilitada a competir, su próxima rival tuvo una controversial frase a la hora de anticiparse al combate

"Si ella o él es un hombre, será una victoria más grande para mí si gano", dijo.

"No hemos practicado ni peleado antes. No me importan las historias ni lo que está pasando en las redes sociales, sólo quiero estar centrada en mí misma. He venido aquí para conseguir una medalla. No me importa nada. Iré al ring y conseguiré mi victoria. Confío en mis entrenadores y confío en mí misma. Si ella o él es un hombre, será una victoria más grande para mí si gano. Así que hagámoslo, será una gran pelea y espero poder ganar", expresó Luca Hámori, la húngara de 23 años que peleará con Khelif por los cuartos de final de la categoría hasta 66 kilos.

Hámori viene de vencer a la atleta australiana Marissa Williamson por decisión unánime y ahora deberá enfrentar a la argelina en los cuartos de final mañana sábado.

Tras todo lo sucedido con la italiana Angela Carini al abandonar su combate ante Imane Khelif a 46 segundos de haberlo iniciado, la polémica se encendió en París 2024. "Nunca me habían pegado tan fuerte", lanzó Carini, luego de se echen dudas respecto de la genética de Khelif, quien no superó un test de género hecho por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés), algo que le valió la descalificación del Mundial de 2023.

"Esta descalificación fue el resultado de su incumplimiento de los criterios de elegibilidad para participar en la competición femenina, según lo establecido y expuesto en el Reglamento de la IBA. Cabe señalar que las atletas no se sometieron a un examen de testosterona, sino a una prueba independiente y reconocida, cuyos detalles son confidenciales. Esta prueba indicó de forma concluyente que ambas atletas no cumplían los criterios de elegibilidad necesarios y se descubrió que tenían ventajas competitivas sobre otras competidoras", fue el comunicado con el que la IBA hizo conocer tanto su descalificación como la de la taiwanesa Lin Yu-ting, en 2023.

Este tema está candela luego que se informara que otra deportista, la taiwanesa Lin Yu Ting, también tenga la misma condición que la argelina y ganara su combate de hoy en las Olimpiadas.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio