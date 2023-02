Sacan del mercado millones de botellas de "Fabuloso"

La firma Colgate-Palmolive ha iniciado el retiro del mercado de sus detergentes multipropósito de la marca "Fabuloso" debido al riesgo de exposición a bacterias, informó hoy la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC) del Gobierno estadounidense.

"Los productos retirados pueden contener bacterias del género Pseudomonas, incluidas Pseudomonas aeruginosa y Pseudomonas fluorescens, organismos ambientales que se encuentran ampliamente en el suelo y el agua", indicó un comunicado de la agencia.

Las personas cuyo sistema de inmunidad está debilitado, que usan aparatos médicos externos o tienen condiciones pulmonares subyacentes y que están expuestas a esas bacterias corren un riesgo grave de infección que pueda requerir tratamiento médico, apuntó.

"Las bacterias pueden ingresar al cuerpo por inhalación, por los ojos o por cortes en la piel", señaló la CPSC. "Las personas que tienen un sistema de inmunidad sano habitualmente no son afectadas por las bacterias”.

La agencia indicó que la advertencia se refiere a unos 4,9 millones de botellas de "Fabuloso" en Estados Unidos y alrededor de 56.000 en Canadá.

Los limpiadores "Fabuloso", de uso fundamentalmente residencial, se venden en versiones diferentes con aromas de limón, lavanda y maracuyá, entre otros, y en botellas con textos en inglés y español.

La agencia federal señaló que “los consumidores deben inmediatamente dejar de usar limpiadores multipropósito Fabuloso y contactar a Colgate-Palmolive para obtener un reembolso total o un producto gratuito de reemplazo”.

La historia de la marca comenzó en la década de 1980 en Venezuela y en 1983 comenzó la venta de los productos "Fabuloso" en México. Los productos empezaron a venderse en Estados Unidos en 1996.

El siguiente listado incluye información que encontrará en inglés en las etiquetas de botellas de Fabuloso que están siendo retiradas:

Fabuloso Original Multi-Purpose Cleaner, Lavender, 16.9 OZ + 30% Free Bonus Pack (22 FL OZ). UPC code: 035000995025

Fabuloso Multi-Purpose Cleaner 2X Concentrated Formula, Lavender, 56 FL OZ. UPC code: 035000530325

Fabuloso Multi-Purpose Cleaner 2X Concentrated Formula, Lavender, 128 FL OZ. UPC code: 035000530585

Fabuloso Multi-Purpose Cleaner 2X Concentrated Formula, Lavender, 169 FL OZ. UPC code: 035000531223

Fabuloso Multi-Purpose Cleaner, Lavender, 210 FL OZ. UPC code: 035000531230

Fabuloso Professional All Purpose Cleaner & Degreaser, Lavender, 1 Gallon. UPC code: 035110043074

Fabuloso Original Multi-Purpose Cleaner, Refreshing Lemon, 16.9 OZ + 30% Free Bonus Pack (22 FL OZ). UPC code: 035000995018

Fabuloso Multi-Purpose Cleaner 2X Concentrated Formula, Refreshing Lemon, 33.8 FL OZ. UPC code: 035000974716

Fabuloso Multi-Purpose Cleaner 2X Concentrated Formula, Refreshing Lemon, 56 FL OZ. UPC code: 035000470416

Fabuloso Multi-Purpose Cleaner 2X Concentrated Formula, Refreshing Lemon, 128 FL OZ. UPC code: 035000973542

Fabuloso Multi-Purpose Cleaner 2X Concentrated Formula, Refreshing Lemon, 169 FL OZ. UPC code: 035000969873

Fabuloso Multi-Purpose Cleaner 2X Concentrated Formula, Passion of Fruits, 33.8 FL OZ. UPC code: 035000530981

Fabuloso Multi-Purpose Cleaner 2X Concentrated Formula, Passion of Fruits, 56 FL OZ. UPC code: 035000530301

Fabuloso Multi-Purpose Cleaner 2X Concentrated Formula, Passion of Fruits, 128 FL OZ. UPC code: 035000530608

Fabuloso Multi-Purpose Cleaner 2X Concentrated Formula, Passion of Fruits, 169 FL OZ. UPC code: 035000458162

Fabuloso Multi-Purpose Cleaner Bleach Alternative 2X Concentrated Formula, Spring Fresh, 56 FL OZ. UPC code: 03500053099

Fabuloso Professional All Purpose Cleaner & Degreaser, Ocean, 1 Gallon. UPC code: 035110043739

