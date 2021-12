Sismo de 6,2 sacudió la costa de California sin alerta de tsunami

Un sismo de magnitud 6,2 sacudió el norte de California a unos 38 kilómetros al oeste del área no incorporada de Petrolia (condado de Humboldt), en Estados Unidos.

La información fue confirmada por el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés), a través de su cuenta de Twitter y su página Web.

El movimiento telúrico ocurrió a eso de las 20:10 (UTC), a 9,3 kilómetros de profundidad en el Pacífico, frente a las costas de California, sin dejar víctimas fatales ni personas heridas

Por el momento no se espera ningún tsunami a causa del sismo, según confirmó el Servicio Meteorológico Nacional del Este de la Bahía, a través de su cuenta de Twitter.

Good afternoon Redwood Coast, CA did you feel the M6.2 quake about 24 miles west of Petrolia? https://t.co/f7cGizQEIt The #ShakeAlert system was activated and alerts are being delivered to cell phones. @Cal_OES @CAGeoSurvey pic.twitter.com/cFz2bT1hxY