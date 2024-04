Trump protesta por trabas de juez a ausentarse del juicio penal

Donald Trump protestó este lunes por las trabas del juez Juan Merchan a que se ausente del juicio penal en su contra en Nueva York, después de que este rechazara excusarlo la semana que viene para la vista sobre su inmunidad en el Supremo de EE.UU. ni los miércoles, que tiene en teoría libres.

Al concluir la primera jornada del juicio, la defensa de Trump pidió al juez que lo excusara el jueves de la semana que viene, cuando está previsto que el Supremo trate los argumentos sobre inmunidad presidencial que pueden afectar a otros casos penales que afronta, según los periodistas presentes en la sala.

"Hablar ante el Tribunal Supremo es un gran asunto, y ciertamente puedo apreciar por qué su cliente querría estar ahí, pero un juicio en la Corte Suprema de Nueva York... también es un gran asunto", dijo Merchan al abogado, Todd Blanche, añadiendo: "Lo veré aquí la semana que viene".

Blanche también sacó a colación el calendario estipulado por el juez, que exige a Trump estar presente cuatro días a la semana sin contar los miércoles, el único día libre de juicio en el que este puede programar sus actos de campaña como candidato republicano de cara a las elecciones presidenciales.

El abogado pidió al juez excusar a Trump si finalmente hay sesión un miércoles, pero este no le dio una garantía total, argumentando que puede haber cambios si el juicio va lento y recordando que "para cualquier procedimiento que involucre al jurado, su cliente debe estar ahí".

El magistrado dejó en el aire la posibilidad de que Trump pueda asistir a la graduación de su hijo menor, Barron, el 17 de mayo, por la lejanía de la fecha; no obstante, el expresidente asumió esa falta de confirmación como una negativa más al arremeter contra el juez, e incluso la antepuso al resto.

"Como saben, mi hijo va a graduarse en la escuela secundaria y parece que el juez no me dejará ir (...) y no puedo ir al Tribunal Supremo de EE.UUU., y no (estaré) en Georgia ni Florida ni Carolina del Norte haciendo campaña, como debería. Es perfecto para los demócratas de la izquierda radical", comentó.

