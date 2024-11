Trump regresa a la Presidencia de Estados Unidos

El expresidente de EE.UU. Donald Trump proclamó este martes una victoria frente a la vicepresidenta Kamala Harris al obtener buenos resultados parciales, aunque aún falta confirmar los datos finales.

Trump se proclamó ganador después de que The New York Times proyectara que el candidato tiene más del 90 % de posibilidades de victoria en estas presidenciales, lo que hace "probable" ('likely', en inglés) que obtenga su segundo mandato como el jefe del Estado estadounidense.

Según las estimaciones del diario, Trump va camino de obtener 312 de los 270 votos electorales necesarios para hacerse con la victoria en estos comicios, mientras que su rival demócrata, Kamala Harris, obtendría 226 votos electorales.



VICTORIA POLÍTICA

En su discurso, a la espera de que se confirme que supera los 270 votos electorales necesarios (ya tenía 266 frente a 195 de la demócrata Kamala Harris), Trump dijo que "es una victoria política que nuestro país nunca ha visto antes, nada como esto". Además, prometió, que va a "curar el país" y "arreglar la frontera y todo".

"Quiero agradecer al pueblo estadounidense por el extraordinario honor de ser elegido su 47º presidente y su 45º presidente".

Acompañado de su esposa Melania, sus hijos y gran parte del personal de campaña, Trump fue recibido por cientos de sus seguidores en el centro de convenciones del condado de Palm Beach, en la ciudad de West Palm Beach.

"Haremos a Estados Unidos grandioso nuevamente", dijo el expresidente (2017-2021) ante los gritos de histeria que han inundado el lugar a lo largo de la noche, tras la victoria que ha logrado en el estado clave de Carolina de Norte , Georgia, Pensilvania y Wisconsin.

En un discurso calmado, aseguró que "luchará" por los constituyentes, sus familias y su futuro. "Con cada aliento de mi cuerpo. No descansaré hasta que hayamos entregado la América fuerte, segura y próspera que nuestros hijos merecen y que ustedes merecen".

"Esta será verdaderamente la era dorada de Estados Unidos", agregó.



UN DÍA PARA RECORDAR

"Hoy será recordado como el día que los estadounidenses retomen el control de su país", proclamó Trump.



"Vamos a hacer un gran trabajo y vamos a dar la vuelta a las cosas. Este será el día en que el pueblo americano retome el poder de su país", alegó Trump en el centro de convenciones del condado de Palm Beach, en la ciudad de West Palm Beach, donde estuvo acompañado de su esposa Melania, sus hijos y gran parte del personal de campaña.

"VAMOS A SELLAR LA FRONTERA...PUEDEN VENIR, PERO DE MANERA LEGAL"

Trump aseguró que va a "sellar las fronteras" del país y que solo va a dejar a entrar a inmigrantes "de manera legal". Sin mebargo, moderó su discurso sobre la inmigración y no mencionó la promesa de "deportación masiva", que ha repetido en todos sus mítines de campaña.

"Vamos a sellar nuestras fronteras y vamos a tener que dejar a la gente que entre en el país. Queremos que la gente regrese. Tenemos que dejarlos regresar, pero lo van a tener que hacer de manera legal. Tienen que venir, pero de manera legal", aseguró Trump frente a centenares de correligionarios en el centro de convenciones de Palm Beach, rodeado de su familia.

"Tenemos que ayudar a que nuestro país cicatrice. Tenemos un país que necesita ayuda, y la necesita urgentemente. Vamos a arreglar nuestra fronteras", dijo Trump al comparecer hoy con el camino hacia la victoria despejado al ganar en los estados de Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte.





MERCADOS REACCIONAN EN POSITIVO

El dólar, la rentabilidad de la deuda estadounidense, las criptomonedas y los futuros de Wall Street suben este miércoles con fuerza ante la previsible victoria de Trump.

Desde esta madrugada, en la que se han ido conociendo los primeros resultados de las elecciones, el mercado ha reaccionado de forma positiva, y los futuros sobre los principales indicadores de Wall Street adelantan ganancias de más del 1 %.

Así, los futuros del Dow Jones avanza el 1,69 %; los del S&P 500, el 1,6 %; y los del Nasdaq, el 1,55 %.

Por su parte, el dólar registra su mayor aumento intradía desde marzo de 2020 al subir más del 2 % frente el euro (el euro/dólar cotiza a 1,0711 dólares).

