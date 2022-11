Trump será candidato en elecciones del 2024

El exmandatario de EEUU, Donald Trump anunció anoche su candidatura a la presidencia, en las elecciones previstas para el 5 de noviembre de 2024.

Trump hizo el anuncio durante un extenso discurso desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, que arrancó con la frase: "El regreso de EEUU empieza ahora mismo".

“Estamos aquí esta noche para declarar que no tiene que ser así, no tiene que ser así”, continuó Trump. "Hace dos años, éramos una gran nación y pronto volveremos a ser una gran nación. Biden y los lunáticos de la izquierda radical nos están imponiendo el declive de Estados Unidos. Este declive no es un destino", exclamó.

“Me aseguraré de que Joe Biden no reciba cuatro años más en 2024”, dijo Trump. "Nuestro país no puede soportar eso. Y lo digo no entre risas, lo digo entre lágrimas. Nuestro país no puede soportar cuatro años más", añadió.

"Soy tu voz", sostuvo Trump, agregando que el establishment de Washington quieren silenciarnos, pero no dejaremos que lo hagan. Lo que hemos construido juntos durante los últimos seis años es el movimiento más grande de la historia porque no se trata de política, se trata de nuestro amor por este gran país.

Contenido Premium: 0