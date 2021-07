Una flotilla se prepara para salir hacia Cuba

La flotilla con un centenar de embarcaciones que se propone navegar hasta el límite marítimo con Cuba para hacer saber al pueblo de la isla que no están solos en sus protestas no zarpará el lunes próximo, como se había anunciado, sino "como pronto el miércoles", aunque la fecha aún no está definida.

En un video colgado en la cuenta de Instagram de Osdany Veloz, uno de los organizadores, este grupo de jóvenes que "busca otra vía más para hacer escuchar" al mundo el reclamo de los cubanos de la isla informó, tras reunirse con representantes de la Guardia Costera, que "no están dadas las condiciones" para zarpar el lunes como tenían previsto.

Como pronto será el miércoles, agregaron.

Los integrantes del grupo dijeron que quieren "hacer las cosas bien" y no una "misión suicida" y para lograrlo se necesita un proceso "complejo".

Agradecieron a los guardacostas sus recomendaciones y precisaron que no les dijeron que no pueden navegar, sino que deben hacerlo de una manera segura.

Entre otras cosas, los barcos deben tener una cierta envergadura y estar equipados para emergencias, aunque en cualquier caso la Guardia Costera estará cerca de la flotilla si llega a hacerse a la mar.