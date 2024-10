Universal + estrena dos series de romance y suspenso únicas

Prepárate para una semana cargada de emociones con dos grandes estrenos en Universal+, el oscuro thriller The Ex-Wife y la glamorosa docuserie producida por Paris Hilton, Paris in Love.

Esta es una mezcla de glamour deslumbrante y un thriller psicológico que desafiará tu mente.

Si buscas un escape hacia la opulencia, Paris in Love te ofrece un asiento en primera fila para la magnífica boda de Paris Hilton. Esta fascinante docuserie de 13 episodios te sumerge en cada detalle de los preparativos para su enlace con el capitalista de riesgo Carter Reum. Desde la espectacular fiesta de compromiso hasta la mágica ceremonia en la histórica finca de su abuelo, Paris comparte su mundo como nunca antes.

La serie ofrece un vistazo íntimo a la vida de una de las celebridades más icónicas y revela las tensiones y emociones que surgen en la planificación de una boda de tales proporciones. Con la participación de su madre, Kathy Hilton, y su hermana, Nicky Hilton, Paris in Love explora los lazos familiares y los desafíos para equilibrar la vida personal y profesional.

"The Ex-Wife": El nuevo thriller que juega con la mente estrena el 16 de octubre 8:30 p.m.

Basada en el aclamado best-seller de Jess Ryder y comparada con éxitos como Gone Girl y The Girl on the Train, The Ex-Wife llega para ofrecerte una experiencia cargada de suspenso y tensión psicológica. La serie, adaptada por la talentosa showrunner Catherine Steadman (Downton Abbey), sigue a Tasha (Céline Buckens), quien aparentemente tiene la vida perfecta junto a su esposo Jack (Tom Mison) y su pequeña hija. Sin embargo, la inesperada llegada de la ex esposa de Jack, Jen (Janet Montgomery), desata una tormenta de eventos que pondrán en jaque todo lo que Tasha creía sobre su matrimonio.

Con giros inesperados y revelaciones impactantes, esta historia muestra cómo la perfección puede ser solo una ilusión.

