Víctimas del conflicto colombiano quieren un "retorno seguro"

John Jairo Romero es "migrante, homosexual, discapacitado" y asilado en España, donde es representante de las víctimas del conflicto colombiano en el exterior y desde donde reclama "un retorno seguro" para morir "de viejo, dignamente" en su país.

Romero es uno de los diez colombianos residentes en España que esta semana recibió un galardón de la Embajada de Colombia en Madrid por su contribución al proceso de paz, así como el desarrollo del país sudamericano.

A pesar de los avances en la paz, tras un conflicto armado durante más de tres décadas (1985-2018) con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), este activista sigue pidiendo "un retorno seguro".

La guerra entre el Estado colombiano, las FARC y otras guerrillas dejó al menos 450.664 muertos (que podrían llegar a los 800.000 si se tienen en cuenta otros registros) y 7,7 millones de desplazados internos, según cifras de la Comisión de la Verdad colombiana.

En 2016 el expresidente colombiano Juan Manuel Santos alcanzó un acuerdo de paz con las FARC que actualmente está siendo implantado en todo el territorio nacional.

Romero, migrante en España desde 2002 y asilado desde 2004, asume que su vida está marcada por "la reivindicación y la defensa" de las víctimas del conflicto colombiano en el exterior.

Según cifras de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de 2014, 400.000 colombianos tuvieron que salir de su país huyendo de la violencia derivada del conflicto, aunque la Unidad de Víctimas de Colombia cifrara en algo más de 26.000 a este colectivo en 2020.

Romero alude a datos de hasta "un millón" de compatriotas que viven en su misma situación como migrantes fuera de Colombia y sin poder regresar a su país por miedo a seguir sufriendo represalias.

ESPERANZAS RENOVADAS CON EL NUEVO GOBIERNO

La llegada al Gobierno de Colombia del actual presidente, Gustavo Petro, y de la vicepresidenta, Francia Márquez, ha renovado las esperanzas de este activista, quien pide tiempo para lograr la reconciliación ya que el país "viene de la corrupción, los homicidios y los desplazamientos forzados".

"Tenemos una esperanza porque las víctimas estamos dando pasos, somos el primer país del mundo en desplazamientos forzados internos y ahora queremos que se nos reconozca el desplazamiento transfronterizo porque también es una realidad", subraya.

Recuerda que ya "la Corte Constitucional" les reconoció "como la parte más vulnerable" del conflicto, por lo que espera que el Gobierno siga esa misma línea.

"Vemos que hay voluntad política, somos conscientes de que por primera vez participamos y somos parte activa de las políticas que presenta este Gobierno, hay que mirar un camino donde los colombianos tanto en territorio nacional como en el exterior seamos parte articuladora", incide.

ASESINATOS A LA COMUNIDAD LGTB "ANTEAYER, AYER Y HOY"

Romero denuncia que a pesar de que la lucha armada de las FARC haya acabado, la comunidad LGTB sigue siendo blanco de "asesinatos y violaciones" por parte "de todos los actores del conflicto".

"Nos vienen asesinando en el conflicto, todos los actores, tanto el Estado como la guerrilla, por el simple hecho de ser homosexuales, anteayer, ayer y hoy se sigue asesinando según el criterio del comandante de turno o el que tenga el poder", insiste.

Además, lamenta que "las violaciones a hombres" homosexuales "también están en aumento y han aumentado en los últimos cuatro años".

Es por ello que aún hoy sigue "amenazado" y ve lejos su retorno.

"A mí en España me abrieron los corazones, me dieron seguridad, pero no soy un emigrante, soy un desterrado de mi país y me duele, por eso pedimos un retorno digno con garantías y seguridad porque mi deseo es morir en Colombia pero con dignidad y ojalá morir de viejo", remacha. EFE

