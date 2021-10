10% de los préstamos modificados en situación complicada de pago

Otto Wolfschoon, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, estima que el 60% de la cartera de prestatarios, se mantuvo pagando durante este tiempo de moratoria por la pandemia del Covid-19.

Del 40% restante, hay un 75% que llegó a un acuerdo bancario, y del remanente hay un 10% que tiene una situación más complicada", explicó Wolfschoon

Publicidad

El banquero advirtió en "Radar" que si la persona no tuvo la oportunidad de establecer un acuerdo, la normativa no le permitirá al banco la flexibilización, por lo tanto será más difícil establecerlo, aunque eso no significa que la persona no pueda hablar con su entidad bancaria.

En tanto, la abogada Tributaria y Especialista Financiera, Marta Luna dijo que las tarjetas de créditos, son el rubro con morosidad más alta y es donde está gran parte del fuerte de las carteras que están pendientes de sus deudas.

En Panamá no existe un seguro de préstamos por desempleo; ya que si la persona no cumple con sus obligaciones y no trató de llegar a un acuerdo, no tendrá un salvador", abogada especialista, Marta Luna.