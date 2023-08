A 2do. debate proyecto de Ley de Intereses Preferenciales

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de Ley No. 1039 que modifica y adiciona artículos a la Ley 3 de 1985 que establece un régimen de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios.

Este proyecto establece los tramos preferenciales de 4% en los préstamos para viviendas a nivel nacional, por un período de 10 años no renovables, cuyo valor registrado al momento del financiamiento sea mayor a $45 mil balboas y no exceda de $80 mil.

Asimismo, se establece el 4% a nivel nacional por un período de ocho años no renovables para viviendas entre 80 mil a 120 mil dólares; el 2% para residencias plurifamiliares vertical por cinco años no renovales para viviendas cuyo valor de su financiamiento sea mayor de $120 mil y no exceda los $150 mil y finalmente el 1.5% para viviendas cuyo costo sea mayor de 150 a 180 mil dólares por igual período de tiempo que la anterior, solo que aplica únicamente en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

Este proyecto también establece que los préstamos hipotecarios con intereses preferenciales podrán ser otorgados hasta el 31 de diciembre de 2025, con excepción de aquellos cuyo valor registrado estén dentro del rango de 120 mil a 180 mil dólares, los cuales serán otorgados hasta el 30 de junio de 2024.

