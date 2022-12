78% de trabajadores panameños han experimentado Síndrome de Burnout

El 78% de trabajadores panameños han experimentado durante el último año el Síndrome de Burnout (desgaste profesional).

Burnout 2022 es un estudio regional en el que participaron 4820 personas: 1502 de Panamá ,1258 de Argentina, 610 de Chile, 1069 de Ecuador, y 381 de Perú.

La encuesta se realizó a los usuarios de Konzerta, Bumeran, Laborum, y Multitrabajos del 5 al 26 de septiembre.



La Organización Mundial de la Salud define el síndrome de burnout (desgaste profesional) como un estado general de agotamiento físico, emocional y mental generado por situaciones de estrés crónica en el ámbito del trabajo. Además, la OMS reconoció al burnout como una enfermedad y va a ser incluida en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades.



Según la encuesta del portal de empleos Konzerta, el 78% de los encuestados panameños dice haber experimentado durante el último año el Síndrome de Burnout. Gran parte de estos trabajadores afirman que sienten o sintieron sensaciones asociadas al síndrome como una falta de energía o cansancio extremo y negativismo en relación con su empleo.



Pero ¿qué es lo que estas personas trabajadoras sienten? El 38% experimenta falta de energía o cansancio extremo, el 30% negativismo o cinismo en relación con tu trabajo, el 32% todo lo anterior y el 15% falta de eficacia para trabajar. Solo el 22% no padeció ninguna de las sensaciones mencionadas.



Durante el último año, los encuestados manifiestan haber atravesado diferentes situaciones negativas en el ambiente laboral. El 74% siente estrés, el 68% está desmotivado o desmotivada, el 40% se siente más presionado que antes y un agotamiento fuera de lo normal por la carga excesiva de trabajo, el 37% no logra encontrar tiempo para sí mismos y el 35% no logran desconectarse del trabajo al finalizar su jornada.



El 53% de los panameños trabaja fuera de su horario laboral y un 46% no. Pero ¿Cuántas horas trabajan? El 40% entre 45 y 50 horas, el 25% entre 35 y 45 horas, el 24% más de 50 horas, el 5% entre 25-35 horas y menos de 6 horas. Esta tendencia se repite a nivel regional.

Con relación a las posibles causas, la mayoría de los panameños encuestados, el 22% la sobrecarga de trabajo, el 20% el trato de sus superiores, el 17% la presión en el trabajo, el 14% la falta de claridad con respecto a su rol implica y entre otras causas.

Trabajo y vida personal: el 51% logró un equilibrio entre ambos

¿Pudieron organizar su carga laboral y su vida personal? El 51% sí y el 48% no. De los que lo consiguieron, el 38% logró establecer una planificación de horarios semanal y el 18% organizó las tareas del hogar junto a su pareja.

Los que no pudieron organizar su carga laboral y su vida personal creen que los principales motivos son no lograr establecer una planificación de horarios semanal en un 33%, no tener su propio espacio personal para trabajar en un 11%, no contratar a una persona que los ayude con las tareas del hogar en un 5%, no lograr organizar las tareas del hogar con familiares y amigos/as en un 5%, no organizar las tareas del hogar junto a su pareja en un 4%, no contratar a una persona que les ayude con las personas a cargo en un 2%, y que sus hijos/as no tienen actividades extraescolares y eso no les permite organizarse en un 3%. Un 23% optó por “todas las opciones anteriores” y un 10% “otro”.

¿Cuánto tiempo destinan a las tareas del hogar? El 37% entre dos y cuatro horas, el 30% menos de dos horas, otro el 16% más de cuatro horas, el 9% no realiza tareas domésticas, y el 3% contrató una persona que le ayuda con las tareas domésticas.

¿Y al cuidado de personas a cargo? El 50% no tiene personas a cargo, el 25% menos de cuatro horas al día, el 20% más de cuatro horas al día y el 2% contrató personas que le ayudan.

El 20% no realiza ninguna actividad para sentirse mejor y el 2% no piensa hacer nada para mitigar el agotamiento

Para sentirse mejor, el 28% aprovecha su tiempo libre para leer, mirar series y hacer actividades que lo desconecten de la rutina; el 20% no hace ninguna actividad; el 16% hace actividades que le ayudan a relajarse como yoga o gimnasia; el 15% intenta mantenerse en contacto con sus seres queridos y hablar de lo que le pasa para mitigar el impacto; y el 9% desconecta sus dispositivos de trabajo luego del horario laboral.

¿Piensan hacer algo en el futuro para mitigar el agotamiento? El 52% piensa cambiar de empleo, el 21% va a hacer varias de las cosas mencionadas, el 11% planea hacer actividades que le ayuden a relajarse, el 6% se propone pasar más tiempo con sus seres queridos, y el 5% proyecta desarrollar una rutina que le ayude.

