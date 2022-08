8 días de protesta y Roux no da informes ni envía calendario al TE

Por octavo día, líderes y miembros de base del partido Cambio Democrático efectuaron una protesta, en la que incorporaron unidad móvil, zanqueros y una murga como medida de protesta contra el presidente del colectivo, Rómulo Roux ante su negativa de hacer un llamo a elecciones para renovar la estructura interna de CD.



La protesta se realizó en Costa del Este, donde se encuentran ubicadas las oficinas de Rómulo Roux en Morgan y Morgan. ¨Aquí continuaremos para que Rómulo Roux le de vergüenza y sienta el rechazo de su propia membresía ante su actitud anti democrática de no llamar a elecciones y desconociendo la ley electoral que lo obliga a hacerlo¨, sostuvo María Sugey Blanco, activista de Cambio Democrático.



¨No es posible que una firma tan seria como Morgan y Morgan permita le permita a Rómulo Roux desconocer la Ley, además de no rendir cuentas de los 7 millones del subsidio electoral al partido, dinero que pertenece al pueblo y que le exigimos las bases que informe y envíe el Calendario y el Reglamento de elecciones al Tribunal Electoral.



¨Abajo el dictador¨, ¨abajo el cobarde que no quiere respetar a las bases¨, ¨Abajo del ladrón del partido Cd¨, ¨Abajo el falsificador de firmas de Convencionales¨, éstas, son algunas de las consignas de los manifestantes que afirman que: Rómulo Roux busca perpetuarse en el cargo de presidente de CD que ¨le quedó grande¨.



Los protestantes hacen un llamado a los magistrados del Tribunal Electoral para que hagan cumplir la Ley al presidente de CD, quien ¨como abogado deja mucho de decir, él sabe que cuando se efectúen las elecciones tendrá que salir de la presidencia del partido y su candidatura a la Presidencia de la República está en duda, por el bajo nivel de popularidad que tiene¨, sostuvo Blanco que, además, anunció que continuarán las protestas.



Rómulo Roux se encuentra en mora con la entrega del calendario al Tribunal Electoral para la realización de nuevas elecciones de las estructuras internas: Convencionales, Junta Directiva, Secretarías de la Mujer y de la Juventud y de no hacerlo el Tribunal Electoral puede quitarle el financiamiento por incumplimiento del Código Electoral: ¨Rómulo prefiere sacrificar al partido y a sus colaboradores que ir a una elección en que que él está seguro que será el gran perdedor¨, finalizó Blanco.

Contenido Premium: 0