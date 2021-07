AAUD alega que Urbalia incumple contrato en Patacón

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) alega que la empresa de Urbalia Panamá no cumple con el contrato que se le otorgó en el año 2008 por 15 años para el manejo y operación en las 132 hectáreas del relleno sanitario de Cerro Patacón, que recibe los desechos que se producen y recogen en los distritos de Panamá y San Miguelito.

El contrato consiste en que, la empresa es la responsable de gestionar la basura que llega al relleno sanitario, disponerla en un sitio adecuado, para luego compactarla y cubrirla, con el objetivo de que no genere toxinas y gases perjudiciales al ambiente y atmósfera.

Según el director de Servicios Técnicos de la AAUD, el Ing. Álvaro Díaz, Urbalia Panamá, no cumple con lo pactado, y lo que hacen es recibir la basura, arrojarla en un lugar, pero no la compactan y tampoco la cubren.

“Hay grandes áreas que no están compactadas ni cubiertas adecuadamente dentro de las 132 has. de Cerro Patacón, lo que produce grandes daños al medio ambiente, malos olores, gusaneros, vectores y alimañas.” Señaló Díaz.

Díaz también explicó que, otros de los incumplimientos que mantiene esta empresa es que, no se les da el tratamiento adecuado a los lixiviados, que son, agua de lluvia contaminada por la descomposición de los desechos que causa o genera problemas, no solo al suelo por donde recorre, sino que también a los cuerpos hídricos donde se vierten, como los ríos Cárdenas, Mocambo, Guabinoso, entre otros.

Hasta ahora, el más afectado es el río Cárdenas, pues allí no solo se vierten aguas del relleno sanitario, sino también otros ríos ya contaminados que luego van a parar en el Canal de Panamá, contaminando las aguas a la salida de las esclusas de Mira Flores.

De igual manera, pasa lo mismo con el gas metano o bio gas, que son producto de la descomposición de la basura; los cuales deben ser captados y procesados en una planta de tratamiento para su aprovechamiento, para generar así energía, calor y electricidad. Sin embargo, solo se captura un 20% y el resto se pierde en el aire, lo que es altamente contaminante, produciendo un efecto invernadero.

Debido a este impacto ambiental, se han visto afectadas las 9 mil has. que están al alrededor del relleno sanitario de Cerro Patacón, entre esto, se encuentra el 80% del parque nacional Camino de Cruces.



Otro de los puntos en el que infringe Urbalia, según explicó Díaz, es en el manejo de los segregadores, que son aquellas personas que se encargan de separar y reciclar la basura que llega a Cerro Patacón; estos tienen derecho a reciclar 10 % de los desechos que llegan para su aprovechamiento.

A estas personas, se les debe asignar un área específica de trabajo, lo que se conoce como la galera de reciclaje, con comedor, vestidores y baños dignos; con una seguridad férrea, todos debidamente identificados con carné. También, se les debe realizar periódicamente chequeos médicos, así como jornadas de vacunación, para prevenir enfermedades.

Sin embargo, la realidad es otra, la mayoría de los segregadores se van para el frente de tiro, que es el área donde los camiones vierten la basura, lo que es ilegal y altamente riesgoso pues no hay ningún tipo de seguridad allí; y según el contrato, la empresa al ser la responsable debe pagar por cada reciclador que se encuentre en este sitio, 500.00 dólares al día.

El director de Finanzas de la AAUD, Christopher Grieder, indicó que, desde la pasada administración, la entidad mantenía una deuda con la empresa Urbalia Panamá, por 15.9 millones, lo que representaba el 82 % de las deudas totales por pagar. La AAUD pagó la totalidad que se debían e incluso, se pagaron cuentas nuevas que la empresa presentó, siendo el total de $20.9 millones, de los cuales 13.7 millones se pagaron en la pandemia, desde enero 2020 hasta abril 2020.

Actualmente, la AAUD mantiene cuentas pendientes con Urbalia por 8 millones de dólares, que no han sido canceladas debido a la falta de presupuesto y liquidez para ejecutar pagos.