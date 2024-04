Abogado Moncada Luna señala a Lombana por chantaje a empresario

Un nuevo escándalo sacude el ámbito político: el abogado Gonzalo Moncada Luna ha presentado una denuncia contra Ricardo Alberto Lombana González, candidato presidencial por el Movimiento Otro Camino (MOCA), acusándolo de chantajear a un empresario en un caso que se remonta al 2022.

Moncada Luna, defensor del empresario afectado, explicó ante un grupo de periodistas que su cliente, un hombre íntegro y honesto, fue objeto de una presunta coacción por parte de Lombana y un grupo afín.

Según la denuncia, se habría solicitado la venta de acciones de la empresa bajo amenaza de enfrentar consecuencias legales infundadas, calificadas como "temerarias".

El abogado detalló que esperó que este caso fuera judicializado para presentar pruebas contundentes contra Lombana, subrayando que su motivación reside en la defensa de los intereses de su cliente y no en consideraciones políticas.



Moncada Luna no escatimó críticas hacia el candidato presidencial, a quien describió como un hombre farsante, chantajista y voluble.

Con documentación en mano, el abogado afirmó que este tipo de conducta constituye el modus operandi del candidato en cuestión.

Al ser cuestionado dijo que no busca ningún puesto a nada y no le interesa la política, esto debido a que tiene una trayectoria impecable en derechos, sin embargo, no apoya lo que hace Lombana y lo cataloga de mentiroso.

