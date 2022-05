Abogado tilda de desastre la operación "Sobre Ruedas"

El abogado Darío Moncada Luna alegó que al menos 30 de los 55 aprehendidos en la Operación "Sobre Ruedas", son más que víctimas del delito, ya que sus firmas fueron falsificadas y sus identidades y datos utilizados sin su consentimiento por delincuentes para registrar vehículos, efectuar traspasos, trámites bancarios y alterar la documentación de vehículos ante Aduanas, Municipio de Colón, Autoridad de Tránsito y entidades bancarias en lColón con la ayuda y complicidad inclusive de funcionarios público.

Esta operación de la cual han hecho eco los medios de comunicación como un "éxito" no es más que otra violación flagrante y descarada del debido proceso y las garantías fundamentales, alegó el abogado.

Publicidad

Según Moncada Luna, muchas de estas personas no conducen, no tienen vehículos de su propiedad y en muchos casos, no han estado en la provincia de Colón ni ahora ni en el momento de la comisión del delito.

Además denunció quee luego de ser aprehendidos, en violación al término legal de hacerlos comparecer en 48 horas ante un Juez de Garantías, se abrieron en la madrugada del viernes las audiencias, decretandose recesos de 24 horas y en algunos casos legalizando las aprehensiones de los detenidos sin derecho a réplica por parte de los defensores.

El defensor sostuvo que por esta violación a las garantias fundamentales los Magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones ordenaron la liberación de más 19 personas por recursos de Habeas Corpus.

También cuestiona que en las carpetillas han llamado a imputación tanto a indiciados como víctimas, sin ejercer actos de investigación para determinar quiénes falsificaron los documentos.

Moncada advierte que el Ministerio Público, por ser delito de falsificación de documentos tiene la obligación de solicitar pruebas caligráficas ante el Instituto de Medicina Legal y Ciencias forenses, pero no lo han hecho.

Para hoy se programa otra audiencia en Colón.

Contenido Premium: 0