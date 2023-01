Acodeco publica lista de útiles escolares exentos del pago del 7%

Panamá- Padres de familia empiezan a comprar los útiles escolares ante el inicio del año escolar 2023, programado para el 6 de marzo.

En los comercios del país empiezan a ofertar precios en diversas marcas, pero la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reitera que los útiles y artículos escolares están exentos del pago del ITBMS o 7%, durante todo el año.

La entidad publicó lista de útiles escolares exentos del pago del 7%. Las mochilas, zapatillas, zapatos, correas, gomas y bolígrafos tienen un tope en los precios para que no paguen el impuesto.

Mediante la La Ley 17 de 1992 y el Decreto Ejecutivo 16 de 2008 enumera la lista de útiles, libros y uniformes escolares que están exentos de pagar el impuesto del ITBMS (7%), por lo que sugiere a la población optar por los mismos.



Cabe señalar que, los zapatos escolares con un precio hasta de B/.40.00; las zapatillas para educación física y mochilas escolares, cuyo costo sea hasta B/. 30.00; gomas, cuyo precio por unidad no exceda de B/. 2.00; bolígrafos hasta de B/. 1.00 por unidad; y correas que no exceda de B/. 15.00 no deben pagar el 7% del impuesto.

Funcionarios de Acodeco mantiene operativos para que los agentes económicos mantenga los letreros que contienen el listado de útiles exentos del impuesto y se mantengan a la vista de los consumidores.

