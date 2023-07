Acusan a esposa de diplomático panameño de agresión en Argentina

Una portera de un edificio de la zona de Recoleta, en Argentina denunció ante la Justicia haber sido supuestamente amenazada y agredida físicamente por la esposa de un diplomático panameño.

La encargada del inmueble sostiene que tiene dos costillas rotas y está bajo tratamiento médico.

Juliana Gómez se llama la mujer paraguaya que fue brutalmente atacada en el mes de mayo y alega haber recibido cartas documentos e intimaciones para que no involucre a Carlos Lawson, agregado de negocios de la embajada de Panamá; ni a su esposa que es quien la agredió: Jessica Giovana Pineda, reportan medios argentinos.

La Embajada de Panamá en Argentina hizo saber al diario El Clarín que están "al tanto de lo ocurrido" y que "el equipo legal" de la sede diplomática "está haciendo un seguimiento del caso". Sin mayores precisiones, apuntaron que se está llevando a cabo "una investigación". Y que cuando la concluyan las mismas "se emitirá un pronunciamiento".

Según las declaraciones de Gómez, la agresión se habría dado después de que le llamara la atención a la hija del matrimonio por dejar la puerta del ascensor abierta.

“Hablé con ella y le dije que en el lugar vivía mucha gente, por lo que le pedí que tenga un poco más de cuidado y cierre el ascensor. Jamás la agredí ni le hablé mal. Después de eso, bajé y continué haciendo mi trabajo de manera normal”, contó la encargada.

Siempre según su relato, después de este intercambio con la menor, la madre se acercó a hablar con ella, discutieron y terminó tirándole del pelo y golpeándola. Las imágenes de la agresión quedaron registradas en video.

“Cuando la señora me agarró del pelo y me dio un puñetazo en la frente quedé inconsciente. No me acuerdo de cuando caí. En la frente tengo un moretón”, dijo Gómez, quien por los golpes sufrió la fractura de dos costillas.

La mujer también contó que, inicialmente, el marido de la presunta agresora, Carlos Lawson, intentó solidarizarse con ella, pero que desde los días posteriores a la golpiza sí ha participado de un hostigamiento en su contra.

