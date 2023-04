Adames promete a su madre que no se doblegará

"Les digo en nombre de mi madre que no me voy a doblegar, no me van a bajar y voy hasta las últimas consecuencias", repitió al finalizar Adames Navarro tras un intenso y emotivo discurso valorado por el legado del General Torrijos.

Crispiano Adames, expresó que la identificación de las mujeres que ponen el esfuerzo y sin estar obligadas, es de reconocer. ETIQUETAS:

Crispiano Adames

Politica

Elecciones

Domingo 30 de abril de 2023