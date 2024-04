Admiten denuncia contra campaña sucia de Roux

La Dirección Nacional de Organización Electoral admitió la denuncia por el uso no autorizado de la imagen personal del señor José Raúl Mulino Q., candidato a la presidencia por los partidos Realizando Metas y Alianza.

Las denuncias, presentadas por las licenciadas Alma Lorena Cortés y Jackeline Muñoz Cedeño, apoderadas judiciales del señor Mulino y del partido Alianza respectivamente, señalan al partido Cambio Democrático, y en particular al señor Rómulo Roux, como responsables de la propaganda que utiliza la imagen personal del candidato Mulino de manera no autorizada.

En el escrito presentado por Cortés, se destaca la reiterada conducta del partido Cambio Democrático en utilizar imágenes personales sin autorización. Asimismo, se resalta que la propaganda en cuestión infringe la normativa electoral, específicamente el artículo 276 del Código Electoral, al utilizar la imagen personal del candidato de manera distorsionada y realizar aseveraciones de conductas ilegales no dictaminadas por tribunales competentes.

Por otro lado, la denuncia presentada por la licenciada Jackeline Muñoz Cedeño destaca la utilización de la silueta de la imagen personal del candidato Mulino, acompañada de Ricardo Martinelli, lo que podría interpretarse como una estrategia de campaña sucia en contra de la candidatura del partido Alianza.

Ante estas denuncias, la Dirección Nacional de Organización Electoral ha resuelto admitirlas y ordenar la suspensión provisional de la difusión de la propaganda electoral objeto de la misma. Se ha instruido a los medios MEDCOM (Telemetro) y TVN-2 a remitir una copia digital de la propaganda denunciada, junto con la factura de venta y la declaración jurada del responsable.

Asimismo, se ha dado un plazo de cinco días al partido Cambio Democrático y al señor Rómulo Roux para que presenten pruebas de descargo y formulen las alegaciones que consideren pertinentes.

Esta decisión se fundamenta en diversas disposiciones del Código Electoral y del Decreto 29 de mayo de 2022, que regulan la propaganda electoral y establecen los deberes de los medios de comunicación en este ámbito.

Se espera que este proceso se lleve a cabo conforme a derecho y que se garantice la transparencia y equidad en el proceso electoral.

