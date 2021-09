Adventure Next 2022 pondrá en vitrina todo el potencial turístico de aventuras

En conferencia de prensa realizada, este martes, en el Biomuseo, se anunció que en febrero de 2022 se estará realizando por primera vez en Panamá y en Centroamérica la feria Adventure Next, uno de los eventos más importantes de Adventure Travel Trade Association (ATTA), la mayor asociación de líderes de viajes de aventura del mundo.

La actividad ferial, que tendrá una exposición ante 30 mil proveedores de servicios, se tiene programada del 5 al 13 de febrero, pero 3 o 4 días antes llegarán al país agentes mayoristas y compradores enfocados en el turismo de aventuras que forman parte de ATTA, entre ellos de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, interesados en conocer nuevos productos.

Para ello, se organizarán giras de preaventuras en los diferentes destinos en la ciudad capital y en el interior del país, a fin de que los mayoristas y compradores, que van a negociar con los proveedores locales durante la feria, tengan contacto físico y visual con los nuevos productos turísticos de aventura y también los tradicionales, que se van a escoger de acuerdo al modelo de productos que ATTA quiere desarrollar, integrando a las comunidades que se están preparando para este tipo de actividades económicas.

Las experiencias durante las giras en los destinos turísticos serán relatadas y difundidas a nivel mundial por el equipo de storytelling (narradores de historia) de ATTA, integrado por periodistas y viajeros que también estarán en el país durante el Adventure Next, generando constantemente mucha información e imágenes sobre el destino Panamá en el marco del desarrollo de este evento.

Durante los dos días de feria se ofrecerá a los proveedores, operadores, hoteles, a los guías, a los pequeños productores turísticos comunitarios la oportunidad de presentarse ante una red internacional de más de 30 mil compradores y medios de comunicación internacionales a través de un marketplace.

Además, se realizará durante el Adventure Next viajes de aventura tipo fam trips, y los participantes tendrán acceso a conferencias con panelistas de renombre internacional y talleres interactivos en los que se expondrán temas de actualidad para la industria, entre los cuales: turismo de aventura, cuáles son las nuevas tendencias, cuál es el turismo del futuro y por qué hay que hacerlo sostenible, entre otros.

El turismo de aventuras es uno de los segmentos del turismo de mayor crecimiento a nivel mundial. El gasto anual global de este segmento se estima por ATTA en B/. 683 mil millones, un 30% del total de la industria mundial.

Iván Eskildsen, administrador general de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), explicó que el evento de Adventure Next permite atraer al mercado en que Panamá se ha estado enfocando en desarrollar a través de un modelo turístico innovador, enfocado en el viajero consciente. “Panamá tiene una extraordinaria riqueza en su biodiversidad y su etnodiversidad; por nuestra facilidad de acceso en todo el país, nos ubicaremos en una posición de ventaja competitiva para desarrollar este mercado de manera contundente.”

Por su parte, la presidenta de la Fundación Panameña de Turismo Sostenible (APSO), Annie Young J, expresó que Adventure Next es una marca que ayuda a situar los destinos emergentes en el mapa de la aventura y Panamá es un destino que quiere posicionarse por sus atractivos naturales, culturales y por todas las actividades en que se está desarrollando el turismo comunitario y de aventura. “Este evento se convertirá en la plataforma más importante de difusión de la oferta turística de los destinos del país y en la ventana de crecimiento del turismo de naturaleza y de aventura”.

Ernesto Orillac, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá, CAMTUR, indicó que la decisión de realizar Adventure Next en Panamá y por primera vez en Centroamérica representa una reactivación enorme porque vienen las principales empresas que organizan los viajes de aventuras a nivel mundial, que tienen una amplia cartera de contactos y los mismos escogieron a Panamá como destino, para presentarlo al mundo.

“Todo esto va lograr que se incremente la cantidad de visitantes, porque si un comprador apuesta por el destino Panamá ese mayorista tiene una amplia red de agencias de viajes y empresas especializadas en turismo de aventuras, a quienes le venden los productos del destino y eso se traduce en llegada de turistas al país y en reactivación económica”, aseguró.

Durante la conferencia de prensa Shannon Stowell el CEO de ATTA se refirió a las tendencias en el Turismo de Aventura, y Gabriela Stowell, especialista en turismo de aventura y gerente de ATTA para América Latina habló sobre la importancia para la industria turística y el privilegio de lograr el primer Adventure Next para Centroamérica.

SOBRE ATTA

Fundada en 1990, ATTTA es la mayor red mundial de líderes de viajes de aventura y su comunidad está formada por unos 30.000 guías individuales, operadores turísticos, asesores de viajes, juntas de turismo, organizaciones de marketing y gestión de destinos, educadores de actividades al aire libre, empresas de equipos y medios de comunicación de viajes que comparten la creencia y el compromiso con el turismo sostenible. Las conexiones y la creatividad de esta vibrante comunidad se unen tanto virtualmente como en persona para crear y ofrecer las soluciones que impulsan el negocio y las comunidades hacia un futuro responsable y rentable.

