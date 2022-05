Advierten vainas chimbas en licitación de $46.4 millones

Una acción de reclamo por presuntas irregularidades en una licitación por $46.4 millones para construir y rehabilitar calles y caminos en Boquerón, fue presentada ante la Dirección de Contrataciones Públicas contra la Comisión Evaluadora del Ministerio de Obras Públicas.

El reclamo lo elevó el abogado Sidney Sittón a nombre de la constructora Bagatrac contra el Consorcio Boquerón conformado por Ingeniería PC e Inversiones FJ, a la que la citada comisión le otorgó puntaje de 100 a su propuesta.

Entre las irregularidades se advierte que la comisión evaluadora fue integrada por tres funcionarios no idóneos para esas labores, porque uno es abogado y los otros dos no estaban registrados la idoneidad como ingeniero o arquitecto, es decir no cuentan con el conocimiento ni la acreditación necesaria.

Sittón pide suspender la adjudicación o declaratoria de deserción del acto público y la anulación total de la comisión de evaluación.

El abogado advierte además que la comisión incurrió en silencio administrativo cuando Bagatrac presentó las observaciones al informe sobre la licitación.

De igual modo sostiene que el Consorcio Boquerón presentó información y documentos falsos en la sinopsis de la empresa, en la experiencia de la compañía y cometió errores en los planos del proyecto.

Según el abogado de Bagatrac, se debe invalidar la propuesta del Consorcio Boquerón, porque no hace un desglose de precios del proyecto tal como se exigía.

El Consorcio Boquerón al presentar documentación falsa, debe ser descalificado y su puntuación debe ser cero, sostiene Sittón. En la licitación hay otros dos participantes: Ininco e Ingeniería Estrella.

