Ahora inventan noticias con I.A.

El candidato presidencial de Panamá, Ricardo Martinelli denunció que una hora antes que su partido presentará una denuncia por campaña sucia, salió una simulación de grabaciones vía la recién inventada “inteligencia artificial” que imita la voz de cualquiera de una forma tan real como original.

La reacción del candidato presidencial de Realizando Metas (RM) se dio luego de las recientes publicaciones del medio digital Foco, donde se simulan audios de una reunión entre Chichi de Obarrio y Ricardo Martinelli.

"Esa será parte de la campaña sucia que me harán... pero si van a inventar algo, sean más originales, porque nadie les cree", exclamó Martinelli.

Por su parte, Adolfo De Obarrio calificó la grabación como una nueva patraña y dijo que tiene que ser categórico, manifestando que no es cierto lo que circula en las redes. "No entiendo hasta dónde pueden llegar, que no me quieran, no los culpo; pero que se atrevan a tanto".

Desde que existe la famosa inteligencia artificial todo es posible y hasta mandatarios de grandes potencias han sido víctimas.

El portal "Así Están Las Cosas", a cargo del periodista Hugo Vera, puso un ejemplo de la manipulación de la información utilizando a los "maestros" de Foco para generar una noticia falsa con Inteligencia Artificial. En el audio se logra que Mauricio Valenzuela diga que Annette Planells de Flores, Bolo y Nito paniquean, porque saben que los grabamos.

