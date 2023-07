Ajedrez, el milenario deporte que hoy vuelve a estar de moda

Ajedrez ¿Que se te viene a la mente cuando escuchas esta palabra? Pensamiento abstracto, inteligencia, estrategia... y podría seguir mencionando. Pues bien, lo cierto es que este bonito deporte es más longevo de lo que imaginas. No sabemos con exactitud su edad, pero presumiblemente nació en un país primitivo en dónde hoy es la india y fué decisivamente expandido por los árabes ¿Ya ves? Si amas este deporte ya debes admitir que le debemos mucho a los árabes. Al ser un juego de estrategia en un mundo lleno de guerras y conquistas, adquirió muchísimo valor militar y social a tal punto de ponerse de moda en aquella época. Pero, ¿De verdad ha vuelto a estar de moda?

Sabemos que su historia es muy rica y fascinante ¿Pero por qué decimos que hoy vuelve a estar de moda? Porque se ha descubierto con el tiempo que tiene muchos beneficios educativos, terapéuticos y pedagógicos e incluso tecnológicos pues el ajedrez sirvió como "conejillo de indias" en los primeros avances de la inteligencia artificial. Seguramente que recuerdas aquel inquietante encuentro que fué muy mediatizado entre el campeón mundial de ajedrez Gary Kasparov y el ordenador Deep Blue que marcó un precedente entre la relación del hombre con las máquinas.

Con el avance de la tecnología y el desarrollo de las redes sociales el ajedrez se ha ido expandiendo como deporte, pero aún así nunca alcanzó la popularidad que logró hasta la pandemia del Covid 19. Durante ese tortuoso año 2020 en Octubre se estrenó la famosa serie de Netflix Gambito de Dama, la cual catapultó la popularidad de esta disciplina a niveles inimaginables para un juego antes considerado para gente "Nerd" y gente rara. Fué común ver personas aprendiendo ajedrez durante esas duras cuarentenas; inspirados en la historia de Beth Harmon el personaje protagonista de la serie. Su popularidad fué tal que el número de jugadoras mujeres creció como la espuma en un deporte dominado y practicado en su mayoría por los hombres.

El avance popular del ajedrez es tan grande, que hemos visto últimamente a grandes marcas de la moda como Louis Vuitton gastarse millones de dólares en una campaña publicitaria; con aquella icónica fotografía dónde aparecen Lionel Messi y Cristiano Ronaldo enfrentándose esta vez no en un campo de fútbol, sino que nada menos que un tablero de ajedrez. Esta fotografía causó furor en las redes sociales y la comunidad ajedrecística no tardó en reaccionar con asombro ante tal homenaje a nuestro deporte. Pero eso no es todo, los amantes del fútbol también reaccionaron con emoción y fascinación a tal punto de despertar su curiosidad por tan majestuosa disciplina.

Pero espera, que aún falta más. El boxeo no solamente es uno de los deportes más populares del mundo sino uno de los que mejor paga y genera. El 20 de mayo del corriente año se llevó a cabo la cartelera de boxeo "Jaque Mate" con el subtítulo de "Gambito de Rey" que enfrentaba al campeón mundial unificado del peso ligero (135 libras) por la AMB, OMB, FIB Y CMB el estadounidense David Haney contra el retador ucraniano Vasyl Lomachenko, quién en su momento llegó a ser el mejor boxeador libra por libra del mundo; con esto dicho era más que obvio que no era una pelea cualquiera pues se medían dos superestrellas del boxeo. A ambos púgiles se les podía ver sentados jugando una partida de ajedrez en la campaña publicitaria para la pelea y ya en las últimas semanas se publicaría una foto donde aparecían en un cuadrilátero de boxeo ambientado en un tablero de ajedrez con sus respectivas piezas donde se medirían por la gloria ¡Que emocionante iba a ser esta justa! En fin, querido lector, ahora yo te hago una pregunta: ¿Estás de acuerdo conmigo en que el ajedrez a vuelto a estar de moda?

