Alcalde reta a detractores a que lo hagan de frente

Panamá- El alcalde de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, reto este viernes a quien quiera cuestionarlo sobre la crisis de la basura en el distrito, "que lo haga de frente y no desde plataformas u oficinas refrigeradas".

Carrasquilla, reconoció que existe una crisis de la basura en el distrito, debido al conflicto existente entre la empresa recolectora y sus colaboradores, pero aseguró que a él no le preocupan ni molestan las críticas, pues considera que estas le sirven para corregir y mejorar. "El funcionario público que no quiera que lo critiquen, que se meta a un baño y jale la cadena", dijo.

"Hay una realidad, no podemos ocultarla, hay una crisis en materia de recolección de basura, no solamente en San Miguelito, sino también en muchos otros lugares de la República de Panamá; sin embargo, los representantes de corregimiento, el alcalde del distrito y sus cuadrillas, estamos trabajando para buscar fórmulas que permitan resolver el problema", dijo Carrasquilla a Radio Panamá.

Aseguró que aunque "hay bastante basura acumulada", la situación "ya se está normalizando" y que si continúan con el mismo ritmo que llevan "pronto vamos a resolver la crisis de la basura".

También le solicitó a la población en general hacer una mejor disposición de la basura, ya que no puede ser que se recoja la basura y a los 30 minutos el punto que se limpió ya esté sucio nuevamente.

