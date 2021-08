Alegan que ley de Cabotaje sufre campaña de desinformación

El director Ejecutivo de la Asociación de Armadores panameños (ARPA), José Digeronimo, respondió a un cuestionario sobre la ley de cabotaje, la cual sufre una campaña de desinformación por grupos que defienden intereses extranjeros.

¿Qué piensa usted sobre la afirmación de que la ley de cabotaje es para unos pocos?

El que diga eso está desinformado o es un desinformante, que cuando una persona está interesado, dice lo que sea con tal de desacreditar, no le importa estar informado, porque él se vale de la desinformación. Dicho eso, Panamá cuenta con una actividad comercial importante desde Panamá, Bocas del Toro y Darién etc., y casi en todo el país y si no se ha desarrollado mejor, es gracias a esa mentalidad de colonia que tendrían algunos. 80% de las naciones con negocios frente al mar tienen una ley de Cabotaje.

Cómo le explicamos al desinformante, que el cabotaje nacional, no es lo que él quiere atacar, es suministro y atención a las naves, avituallamientos, servicios de lanchas, transporte, reparación, asistencia a derrames y también es suministro de combustible, unos 38 puertos en todo el país. NO es una ley para pocos, al contrario. Muchos panameños dependemos de ella.

¿Pero Carlos Ernesto González De La Lastra dice en un artículo de opinión que es una ley para una actividad que no existe?

Hay que remitirse a los datos e informarse, pero no lo harás si quieres desinformar; antes de su fallecimiento, el prestigioso economista Rubén Lachman ubicó el movimiento de la Industria Auxiliar del país en aproximadamente 2 billones de dólares es ahí el verdadero conflicto por el cual somos atacados. Ese documento le será presentado a la Asamblea y en los foros serios donde quieran darnos tribuna.

Ahí está el origen, de la negación de los cabilderos, abogados, diplomáticos etc., todos al servicio de las empresas que no desean ver sus ventajas contra los panameños disminuidas.

Sucedió con el conflicto Sacyr, españoles encargados de la ampliación, donde un desinformante panameño, defendió a capa y espada, exigencias leoninas que eran injustificable para Panamá y los panameños. Al final la justicia prevaleció y pocos recuerdan que fue el desinformante quién hizo una defensa a ultranza del extranjero, ¿será casualidad me pregunto?

¿Qué se busca con esta campaña en contra de la ley de Cabotaje?

El desinformante o vocero de estas empresas y gremios colaboracionistas, pagados o no, deben basar sus palabras en una figura de credibilidad en el medio o sociedad, donde emite sus juicios. Eso no es posible porque este desinformante en particular, fue condenado a 2 años de prisión por no pagar las cuotas obreras patronales.

El desinformante, ahora niega, la existencia de una industria marítima auxiliar que genera millones de dólares, según el informe económico firmado por finado economista Lachman.

A quién se le debe creer a un hombre que dedicó la vida a los números y la investigación económica y financiera o personaje cuyos abrumadores antecedentes no resiste una consideración amable, ante el atentado contra los mejores intereses nacionales.