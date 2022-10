¡Alerta en Veraguas! Aumentan casos de dengue

Los casos de dengue clásico se van aumentando en la provincia de Veraguas, así lo confirmaron los directivos del Ministerio de Salud, regional quienes, destacan que las cifras en pocas semanas ascienden a 45 positivos, a la vez que no es hasta hoy que se confirma un caso positivo de zika.

La doctora Reina Velarde, directora regional del MINSA en Veraguas, explicó que hay muchos sectores de la ciudad de Santiago, con elevados criaderos de mosquitos, barriadas como Canto del Llano, San Martín de Porres, Las Delicias, Don Bosco, La Verdum y muchas otras que han marcado con criaderos de mosquitos.

Los directivos del Ministerio de Salud también informaron que se están realizando barridos con nebulizaciones en las áreas donde se ha detectado la presencia del mosquito Aedes aegytti que transmite el dengue.

LEE TAMBIEN: LAS ULTIMAS NOTICIAS AQUÍ

Publicidad



Pese al trabajo que hacen los funcionarios del Minsa en indicar que es importante no dejar recipientes con agua en los patios de sus casas, son muchas las personas que insisten en no hacer caso a las recomendaciones de los funcionarios del MINSA para combatir el mosquito, mientras que el riesgo de contraer la enfermedad sigue latente.

Los funcionarios de control de vectores con los pocos recursos para trabajar siguen atacando los sectores donde se tiene mayor presencia del mosquito y concentración de casos de dengue.

Con el zika surge mayor preocupación en las autoridades de salud puesto que en estos meses de mucha lluvia, muchos habitantes no tienen el ciudadano de no tener recipientes con agua que es el lugar preferido del vector para reproducirse

Contenido Premium: 0