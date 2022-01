Alex Lee: alcalde que no camina, no se reelige

El presidente de la Asociación de Alcaldes de Panamá (ADALPA), Alex Lee dijo que los gastos de movilización de los burgomaestres no constituyen salario, sino que son fondos que se utilizan para recorrer las comunidades.

Los alcaldes perciben un salario mensual de $2,000 y de los 81 alcaldes, 70 no tienen gastos de representación, alegó el también jefe de la comuna de la ciudad de Colón.

Para Lee, el alcalde que no camina y no visita las comunidades, no logran reelegirse. Alcalde que no camina, representante que no camina queda perdiendo con su corregimiento”.

En la pandemia -cuando otros tenían restricción de movilización- los gobiernos locales debían distribuir hasta 4 mil bolsas mensuales y si usted divide eso con los $3,500 de gastos de movilización, esa cifra es mínima.

Según Alex Lee, los gastos de movilización son una herramienta de trabajo para servir al pueblo y están contemplados en los presupuestos.

En tanto, el contralor Gerardo Solís se reunió con los representantes de la Asociación de Alcaldes de Panamá (ADALPA), la Asociación de Municipio de Panamá (AMUPA) y del Concejo Municipal de Panamá para iniciar la revisión y evaluación de los salarios, gastos de representación, gastos de movilización y dietas de los alcaldes y representantes de corregimiento del país.

En la reunión participaron el presidente de ADAPAL, Alex Lee; el presidente de la AMUPA, Eliecer Cortez; el presidente del Concejo Municipal de Panamá, Abdiel Sandoya; el Alcalde Capitalino, José Luis Fábrega y el Director Nacional de la Autoridad de Descentralización, Francisco Vigil.

El Contralor requirió a los ediles y alcaldes, además del sustento constitucional y legal de cada uno de sus acuerdos, la justificación e información documental que sustente el uso y posición de esos recursos.

El presidente de ADALPA, el alcalde del municipio de Colón, Alex Lee, sostuvo que los gastos de movilización no están relacionados con los fondos de la Ley de Descentralización, afirmación que fue corroborada por el director nacional de la Autoridad de Descentralización, Francisco Vigil. “Esa erogación no proviene de la ley de descentralización”, reiteró Vigil.

Añadió que la fuente de financiamiento de los gastos proviene de los recaudos territoriales por impuesto que se obtienen en cada circunscripción, ejecutados el año anterior, independiente de los fondos de descentralización.