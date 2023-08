Panamá- Le quiero dar las gracias a mi amigo José Muñoz y al partido Alianza por tomar esta histórica decisión de unirse con nosotros. Ustedes son el primer partido de muchos que se van a unir a esta gran alianza “Para salvar a Panamá”, dijo el candidato presidencial Ricardo Martinelli Berrocal.

Gracias Marta por acompañarme y a los miembros de Realizando Metas por estar aquí con nosotros en esta celebración.



Muchos nos llaman locos, pero ¿ustedes saben qué no es loco, ni descabellado! las obras que dejamos para nuestro pueblo. Mientras otros prometen en campaña, nosotros cumplimos. Esa es la diferencia entre ellos y nuestra alianza. Que sabemos cómo hacer las cosas y sabemos hacerlas bien. Y lo vamos a volver hacer para “SALVAR A PANAMÀ”



Alguien me preguntó hace unos días que por qué yo quiero volver a ser presidente, y yo le dije: por algo que me dijo una niñita. Esta niña se me acercó y me dijo que yo era malo, que una amiga en la escuela le dijo que yo era una mala persona.



A mí eso me partió el corazón. Y saben por qué me partió el corazón, porque esa niñita es mi nieta. Que mi nieta piense que su abuelito es un hombre malo, me mató. Me arrancó el corazón y me lo partió.



¿Cómo puede ella pensar eso de mí?

Saben por que ?

Porque muchos medios de comunicación llevan años y años pintándome como el malo de la película, como el villano.



Yo no soy un hombre libre de pecado, Dios no me hizo perfecto, pero tampoco soy una mala persona.

Toda mi vida he tratado de hacer el bien y eso fue lo que me impulsó a ser presidente. Me impulsó a hacer el Metro de Panamá y muchas otras más .



Así que estoy corriendo junto a Marta, por mi nieta. Yo no quiero morir, y que mi nieta piense eso de mí.

Quiero volver a ser presidente para hacer las cosas mejor, mucho mejor, sin manzanillos y trabajar con gente que quiera cambiar el rumbo de este país. Quiero dejarle a mi nieta un apellido y un país del cual ella se sienta orgullosa.

Un país donde ella y todos los panameños puedan vivir seguros, con una buena educación, salud y con una economía con mucho chenchén, donde nos vaya bien a todos.



Antes eran solo dos partidos PRD y Panameñitas, cuando le tocaba a uno la presidencia a sus copartidarios les iba bien cuando le tocaba al otro gobernar entonces les tocaba a ellos vivir bien.



Llegamos nosotros en el 2009 y rompimos eso. Por eso les fue bien a todos los panameños. Cuando llegamos nosotros, ganamos todos! Por primera vez, destruimos el bipartidismo y te fue bien a ti y a tú familia. ¿Pero saben qué? Hay mucha gente envidiosa y miserable que no quiere que tú tengas, para que ellos tengan más.



Lo que me hizo un mejor empresario fue la competencia, sin mis competidores yo nunca hubiera podido avanzar, innovar y mejorar. Debemos ganarnos las cosas por el esfuerzo de nuestro trabajo y no por nuestros contactos en el gobierno. El trabajo debe existir para todos, no sólo para los que están en la papa.



La ley debe aplicar por igual para todos. Tanto la ley administrativa como la judicial. Porque sin seguridad jurídica, no va a haber inversión. Si la gente no tiene confianza en el sistema y no se siente segura, no van a invertir en Panamá. Todo comienza por la seguridad que tú le das a un inversionista de que su inversión va a estar segura.



Pero aquí en Panamá las cosas han cambiado y hacen lo que quieran con el sistema judicial. En mi caso, se han pasado todas las leyes por donde NO brilla el sol; solo para joderme.

Saben por qué?

Me tienen miedo!

Tienen miedo de competir!

Tienen miedo de ir a las urnas!

Tienen miedo que gane!

Tienen miedo que las cosas cambien!



Pero el pueblo panameño quiere un cambio y es un cambio a gritos.



Sabían ustedes que nueve de cada diez panameños piensan que el país va por el camino equivocado, es decir nueve de cada diez personas piensan que vamos MAL y siete de cada diez panameños sienten que su situación económica— tanto él y su familia--están peor HOY que hace un año.



Lo que significa que si seguimos por este camino, Panamá mañana estará peor que ayer.



Necesitamos un cambio. Pero no cualquier cambio, un cambio en el que puedas confiar, un CAMBIO CON EXPERIENCIA . Y para poder cambiar el rumbo del país necesitamos UNIRNOS, en una gran alianza para salvar a Panamá.



Esta alianza en el día de hoy es un paso para corregir el rumbo que vamos. Con brazos abiertos nos unimos con el partido Alianza y con cualquier otro partido que tenga como su norte, cambiar el rumbo del país para mejorar la vida de los panameños.



Esta alianza que hacemos hoy es en base a propuestas, en base a un compromiso de apoyar los proyectos que voy a impulsar como presidente.

Tales como La Ciudad Universitaria, el tren hasta la frontera de Panamá, computadoras e internet gratuito por satélite para nuestros estudiantes y a todo el país , medicamentos a precios accesibles, atención médica de calidad y el teleférico entre las áreas más pobladas de la ciudad.



Y Pepe la solución del agua va por que va



Ya lo logramos una vez.



Al concluir mi presidencia dejé un país muy diferente al que tenemos hoy.

Cuando fui presidente:



Logramos reducir el desempleo drásticamente a 4.5 %. Eso es lo que los economistas llaman pleno empleo y he sido el único presidente en lograrlo.



Sacamos de la pobreza a 300 mil panameños con programas de apoyo social, como 100 a los 70 y la Beca Universal.



Hoy en día, 1 de cada 4 panameños es pobre. Son 1 millón de panameños, afectados por desigualdades y el pobre acceso a los servicios básicos.



Cuando fui presidente, sostuvimos un PIB en crecimiento y utilicé la deuda para construir obras que mejoraron la vida del pueblo. Todas las obras en nuestro gobierno se ven (y muchas están aún por concluir). Pero este gobierno sólo generó deuda sin realizar obras, ni inversiones. Muéstrenme sola UNA obra, las mías si están, allí esta El Metro.



Lo único que ha hecho este gobierno es darse golpes de pecho dando discursos de que con valentía afrontaron la pandemia del COVID 19. Con valentía, pero cuando sonaron los pailazos por los ventiladores muchos se escondieron por cobardía.



Y en vez de dar la cara, decidieron botar a la única persona que estaba haciendo bien su trabajo que era la ministra de salud. Y la renunciaron con la excusa de que estaba muy cansada. ¿Quién se come ese cuento? Todos sabemos que ella no quiso prestarse para más de cuatro cosas. Pero esa historia no me toca a mí contarla, en algún momento saldrá la verdad a la luz pública.



No soy perfecto, pero trabajo las 24 horas al día, 7 días a la semana para ustedes. Yo no soy presidente con horario de ejecutivo de 9 a 5. Aprendí de los errores que cometí, y vengo con una nueva actitud y con nuevas ideas para mi país.



Tengo que agradecerle a Juan Carlos Varela por toda la maldad que me hizo a mí y a toda mi familia. Gracias Juan Carlos, nos hiciste una familia más fuerte. No te preocupes, yo no tengo tiempo para revanchismos, mi revancha va a ser que veas como voy a transformar a Panamá en el mejor país de América Latina.

La envidia que te va a dar verme lograr lo que tu nunca pudiste hacer, es peor que cualquiera venganza.



Quiero terminar mandándole un beso y abrazo a mi nieta, te quiero mucho! y por ti y por todas mis nietos, mis hijos y familias panameñas.

Les quiero decir que vamos hacer las cosas bien. Tenemos que volver a ser un país solidario.

A todos nos tiene que que ir bien.

Muchas gracias, muchas gracias al pueblo panameño, muchas poo lo gracias a Pepe Muñoz y al Partido Alianza, juntos vamos a salvar a Panamá!

