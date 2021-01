Allanan terreno para citar a Lau

La diputada del PRD, Zulay Rodríguez logró un consenso con su bancada para citar al pleno de la Asamblea Nacional al director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau.

Esto, luego de que el diputado perredista Crispiano Adames tumbara la sesión el pasado jueves 21 de enero cuando su propia copartidaria Zulay Rodríguez buscaba que se aprobara la citación al director de la CSS.

Rodríguez manifestó que tras conversaciones con el jefe de la bancada del PRD, el diputado Ricardo Torres, éste le aseguró que cederá siempre y cuando el cuestionario sea discutido y ampliado en la bancada PRD, para posteriormente pasárselo a las bancadas de los demás partidos para citar a Enrique Lau y que acuda a comparecer ante la Asamblea Legislativa.

“Ricardo estoy citando porque me dijiste que un hombre debe tener palabra y que tu o vas a cumplir, yo espero que tengas palabra y que no me engañes, no me engañen por una segunda y tercera vez, voy a tener un poco de fe, a mí no me gustan las mentiras, y el qué me dice mentiras me paro aquí en la curul y lo señalo”, advirtió Zulay.

La semana pasada solo tres diputados de la bancada del PRD firmaron la citación al director de la CSS, entre ellos Jairo Salazar, la diputada suplente Aydee Watson, y el resto eran diputados de la bancada panameñista e independiente.

La diputada había denunciado que en la CSS hay un negociado y que según ella lo va a comprobar, ya que tiene toda la documentación, “ya sabemos con quién Enrique Lau está haciendo los negocios”.