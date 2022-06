Almirante despide a Lord Willax

Hoy en la Iglesia Bautista de Tampico, Almirante se llevarán las honras fúnebres del calypsonian Lord Willax, quien falleció hace una semana. Willax, cuyo nombre era Willborn Delano Wilson, nació en 1939 en Colón, y llegó a Almirante a la edad de 25 años, Allí se radicó hasta su fallecimiento a la edad de 82 años.

Formó parte del grupo de Lord Cobra. Se inició en el calipso en el año 1955 formando parte del Grupo musical Los Gumbei de Colón.

“Mi madre era de Almirante y me quedé para siempre”,dijo en una entrevista hace años.

Willax en sus inicios tocaba la armónica, pero cuando al ver los calypsonian en Calle 16, Colón, le gustó la ukalele y empezó a cantar y tocar calipso”.

Al llegar a Almirante, se incorpora al grupo musical de Harry Smith, Los Ases del Ritmo. En los Ases del Ritmo tocaba también Mauricio White, y es casualmente en ese grupo que se encontraría con su amigo el Sargento Buggy, que sería uno de los fundadores de lo que se conoció como Los Beachers de Bocas del Toro.

En sus años se le recuerda tocando en el famoso Club Zegla y en el Bar Pepsi Cola.

Su pieza, que causó furor y de su composición “Every body now you make it, because you like it/todo mundo sabe que lo haces porque te gusta””, cantada en inglés y español entre otros. Luego de retirado de los Ases del Ritmo, empezó a laborar en el Muelle de Almirante como estibador de banano. Al jubilarse de la compañía bananera, se dedicaría al oficio de fotógrafo.

Terminada los actos en la Iglesia Bautista de Tampico, el cortejo fúnebre partirá al Cementerio de Una Milla o One Mile, donde descansará junto a otras grandes glorias de Almirante como el dos veces campeón serie mundial de las Grandes Ligas, “Chico” Salmon, Chente Centeno y Guillermo “Guille” Francis, fundador de los Beacher's de Bocas del Toro.

