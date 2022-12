AMP niega exclusividad para surtir búnker a cruceros

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) desmintió las recientes publicaciones basadas en declaraciones de un alto ejecutivo de la línea Carnival, que denunció que se autorizó a un solo proveedor el servicio de abastecimiento de combustible a los buques que atraquen en puertos del país.

Michael T. MacNamara, vicepresidente de Abastecimiento Global de Combustible de Carnival, denunció que la AMP autorizó desde el 1 de octubre a Crucero Colón 2000 para darle la exclusividad del despacho de búnker (suministro de combustible) a la empresa Monjasa.

Según la AMP, solo autorizó la operación de la Terminal de Cruceros de Panamá a la empresa Colón 2000 para la recepción de cruceros y sus pasajeros, más no la prestación de ningún servicio marítimo auxiliar en particular, dado el hecho de que los servicios marítimos auxiliares que son ofertados en las instalaciones portuarias, son contratados por el operador portuario directamente, es decir que el gobierno no tiene injerencia en la selección de las empresas contratistas de estos servicios.

La entidad sostiene que todas las empresas que prestan servicios marítimos auxiliares en Panamá son autorizadas a través de Licencias de Operación emitidas por la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, que las aprueban luego de cumplir con los estándares de calidad y seguridad establecidos en la legislación vigente.

Monjasa Panamá es una filial de la empresa del mismo nombre creada por dos empresarios de Dinamarca. Se desconoce quiénes son sus socios locales.

