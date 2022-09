Ampliación de la Vía España preocupa a moradores; no saben nada

Con suma preocupación ven los residentes de Río Abajo y Parque Lefevre, el proyecto que contempla el Ministerio de Obras Públicas para ampliar la Vía España, mismo que contempla la construcción de carriles exclusivos de Mi Bus.

Desde su anuncio de licitación hace unos meses atrás, ellos han expresado su sentir por el impacto que el mismo pueda tener sobre las áreas residenciales y comercios de estos corregimientos, la seguridad de los peatones, accesos a hospitales, escuelas, empresas y pequeños comerciantes.



El ingeniero Luis Ferreira, que conoce la situación y ha fungido como vocero de la zona, menciona que el Mop no ha hecho las consultas correspondientes a la comunidad y los residentes se sienten preocupados por las posibles afectaciones que podrían causar a largo plazo.



¿Ustedes conocen el proyecto de ampliación de la Vía España?

“Hubo una vez que alguien habló en la televisora, les han dicho que esta fonda desaparecerá. No es que haya llegado una cantidad de personas y ha hablado de las mejoras o beneficios. Estos acercamientos se hicieron hace unos meses y ya”, dijo.



Recalca que hay muchas personas que no tienen idea de lo que pasa y por el momento no se ha realizado ninguna consulta, pero el problema más grave es que no se deciden para nada en la adjudicación, por lo que se mantienen en el limbo.



¿Están o no de acuerdo?

Según el experto, hay muchas personas de la zona que lo ven como un progreso para la zona, porque se van a ahorrar tiempo en el proyecto, unos 15 minutos en la zona. Aunque hay otro sector que no lo ve con buenos ojos por el gasto y también que no conocen a ciencia cierta todo la obra



“Pienso es que el temor de los negociantes es que perderán sus áreas, estacionamientos y más zonas que ya son bastante reducidas”, dijo.



¿Cuáles son los principales beneficios y las afectaciones?

“Me imagino que ellos tienen en sus planes la construcción de nuevas aceras, deben tomar en cuenta los colegios con muchos estudiantes, sobre todo en Parque Lefevre y Rio Abajo. Lo otro son los cajones pluviales, que deben ser rehechos para evitar inundaciones”, menciona.

Entre otras de las afectaciones que citó están los hospitales y la pregunta que se hace es cómo moverse de un carril y pasar por en medio para entrar a los nosocomios, debido a que la zona central será para solo buses.

También está la preocupación con las taxis si tendrán que pasar por la vía de los buses o afuera. Prueba de ello es lo que pasa en la Cinta Costera.

El proyecto contempla dos carriles exclusivos para Mi Bus, en el centro de la vía con una isleta central para los buses de la estatal Mi Bus. ¿Eso es beneficioso?

“Habrá un área en el medio que afectará. Lo que ellos tienen planeado hacer es construir paradas cada 600 metros. El panameño está acostumbrado a que lo dejes en el lugar que se quiere bajar”, asegura.

Hasta la fecha no se tiene estipulado cuántas paradas se realizarán y lo que causa incertidumbre es que hay unas 20 en total, pero el proyecto no plantea realizar tantas, por lo que se tendrá que caminar e incluso bajo el agua.

Ferreria destaca que tampoco ha visto o se le ha presentado una sección dedicada a las personas con discapacidad, ya sea en paso de cebras. También el giro a la mano izquierda no será permitido, por lo que los conductores deberán ir hasta el final de la vía para regresar.

“Si hago un proceso de este tipo, si considero la cebra para ayudar a mejorar el movimiento, desde ya estoy tarde. Deben sacarse cápsulas para crear conocimiento, porque hay personas que se tiran a lo loco. Si vas a utilizar una luz peatonal, espera tu luz. Si el conductor lo viola, deben haber una multa ejemplar”, aclara.

Actualmente en las zonas que se realizara este proyecto se tiene un estimado que viven 60 mil personas y afirma que debe hacerse un censo para ver si hay otras opciones en la zona.

¿Cuánto tiempo demorarán en la construcción?

Luis Ferreira afirma que podría durar unos dos o tres años en realizarse, dependiendo de la planificación, esto sin contar con cualquier contratiempo, aunque asegura que este gobierno no lo hará porque el próximo año ya estará dedicado a la política.

Y los pequeños comerciantes



“En estos momentos lo que menos se quiere es crear menos empleos por la crisis de la pandemia. Lo que menos quieres es crear más desempleo y si vas a relocalizar, más vale que sepas dónde, pero conociendo todo, te van a decir”, sentenció.



En declaraciones de las autoridades del Mop hace unos meses, dijeron que el proyecto reducirá de 30 a 15 minutos el tránsito de MiBus dentro del tramo de 5.4 kilómetros entre la Avenida Cincuentenario y la Vía Porras.



También han manifestado que precio de referencia para este proyecto es de unos $80,168,741.30.



