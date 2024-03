Amplían de horario en Mercado de Mariscos en Semana Santa

Durante la celebración de la Semana Santa, el Mercado de Mariscos, reconocido como el principal abastecedor de productos del mar, extenderá sus operaciones en su horario desde el 28 al 31 de marzo, de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Consumidores abarrotan el mercado en busca de mariscos frescos y a buenos precios como parte de la tradición religiosa en los Días Santos.

Por otro lado, el Mercado San Felipe Neri informa que la sección de Vegetales ofrecerá ventas en horario especial hasta las 5:30 p.m. hoy y mañana.

Detalles adicionales para tener en cuenta:

El viernes 29 de marzo, la sección de Carnes permanecerá cerrada; sin embargo, la sección de Vegetales y las fondas estarán abiertas en su horario regular de 5:00 a.m. a 4:00 p.m.

El sábado 30 y domingo 31, el mercado operará en su horario habitual de 5:00 a.m. a 4:00 p.m.

En cuanto al Mercado Periférico de Pacora, el Jueves Santo atenderá de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.; el Viernes y Sábado Santo, de 7:00 a.m. a 12:00 del mediodía.

Además, el 1 de abril, el Mercado de Mariscos cerrará para llevar a cabo una jornada de limpieza profunda y fumigación, como parte de su rutina de mantenimiento mensual.

Por último, el Mercado San Felipe Neri recibirá el servicio de salubridad el jueves 21, como es costumbre cada tercer jueves previo al inicio de la Semana Santa.

