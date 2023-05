¡Andamos 'clean'! Panamá entre los países que más se bañan a diario

Panamá se encuentra en las primeras posiciones del listado de países con la población que más se baña en el mundo, esto según una investigación de la cuenta The Global Index, especializada en publicar cifras comparativas de los países del mundo sobre diferentes temas.

Para muchas panameños en estos momentoss resulta inconcebible no bañarse antes de ir a trabajar o estudiar, no solo por llegar más despierto, sino por un tema de aseo personal y sentirse bien con uno mismo o la ola de calor que azota al país.

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, casi dos tercios de la población mundial se baña diariamente, al menos una vez. La higiene y el evitar olores poco agradables son las principales razones para optar por esa opción.

TheGlobal Index, reveló el mapa del porcentaje de personas que se bañan a diario dependiendo cada nación.

En el mapa se puede notar que solo en tres países en el mundo el porcentaje de personas que se baña a diario supera el 95%, entre los que están Colombia, Brasil e Italia.

Posterior a eso se encuentran Panamá, Venezuela, Ecuador y México son de los países donde el porcentaje es del 85%.

Esta cifra se reduce al 75% en naciones como Estados Unidos, Australia, Argentina y Bolivia.

Al final están los países donde menos gente se baña a diario, con una cifra inferior al 65% son Rusia, China, Kazajistán y Japón.

