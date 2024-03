Antinori: hubo ‘arrebato pernicioso’ de la Corte contra RM

El exdefensor del Pueblo, Ítalo Antinori Bolaños lamentó el cúmulo de violaciones procesales y a la Ley Electoral, así como la celeridad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para inhabilitar a Ricardo Martinelli como candidato presidencial, y ahora con la intención de hacer lo mismo con su reemplazo y quien lidera las encuestas, José Raúl Mulino.

Según Antinori, el proceso New Business, que se desarrolló de manera express en el Órgano Judicial, hasta su accidentado proceso de casación, lleno de irregularidades, demuestra un "arrebato pernicioso" de la CSJ.

"No es posible que una persona pueda ser acusada por dos testigos protegidos, que se les oculta su identidad, y que la defensa de esa persona no tenga el elemental derecho de repreguntar a esos testigos", declaró Antinori.

"Los términos se han violado, hay una serie de violaciones de término flagrantes... La Corte Suprema de Justicia ha dinamitado el proceso electoral".

Sobre la posterior resolución del Tribunal Electoral (TE) que inhabilitó a Martinelli cuando ya su candidatura estaba en firme, y lo reemplazó con Mulino, el doctor Antinori declaró que hay "una lamentable ambivalencia del TE que genera desconfianza".

En vez de seguir su propio Código Electoral, que establece un proceso de dos instancias (y que involucra al Fiscal Electoral y a un Juez Electoral), los magistrados redactaron una resolución saltándose esos pasos obligatorios para inhabilitarlo de manera directa.

Además, fustigó el intento de inhabilitar a Mulino por parte de una demanda de inconstitucionalidad de la abogada Karisma Karamañites, la cual fue admitida por la corte en solo 15 minutos, cuando otra demanda de inconstitucionalidad contra la candidatura presidencial Rómulo Roux lleva 6 meses y aún no la admiten. "Será que es cierto que aquí hay un Código Martinelli", sostuvo.

"Dejémonos de leguleyadas de que Mulino no podía correr", exclamó. "Si un vicepresidente por mandato constitucional está llamado a reemplazar, ¿cómo no lo puede reemplazar en una candidatura? Para mí no tiene sentido ese recurso de inconstitucionalidad (de Karamañites)".

Según Antinori, detrás de toda esta judicialización del proceso electoral, parece haber una intención de favorecer a Roux en la elección.

"¿Qué derecho hay en Panamá, si a uno le admiten una demanda en menos de 15 minutos y a otro no se la admite en más de 6 meses, para favorecer las aspiraciones de Rómulo Roux", dijo. "Yo no voy a votar por Rómulo Roux, porque yo no puedo votar por una persona que no es ciudadano panameño, y que miente de forma descarada".

"Quieren descabezar a dos partidos políticos para que no tengan candidato. ¿Hasta dónde vamos a llegar en este país?"

