APA: Arroz Dana no está disponible en Panamá

La Agencia Panameña de Alimentos (APA) ha emitido una aclaración importante: el arroz de la marca Dana no se encuentra a la venta en Panamá.

Según la APA, este producto no cuenta con los registros sanitarios necesarios y, por lo tanto, no es apto para su comercialización en el país.

Identificable por su empaque azul y su etiqueta de "hecho en Pakistán", el arroz Dana ha generado confusión a raíz de información falsa circulando en redes sociales y WhatsApp.

La APA desmiente los rumores que sugieren la presencia de un supuesto cargamento de este arroz "contaminado" con un virus proveniente de Pakistán.

