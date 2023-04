"Apache Ness" demostrará su inocencia para limpiar su nombre

El cantante de género urbano, Ernesto Brown, mejor conocido como "Apache Ness", dijo hoy, jueves, en conferencia de prensa, que demostrará su inocencia frente a la investigación que se le sigue por presunto delito de peculado, que adelanta la Sección de Delitos Contra la Administración Pública del Ministerio Público (MP).

"Apache Ness", junto a su abogada Yamileth Moreno, manifestó aportarán más pruebas para limpiar el nombre de él, de su familia y de la fundación "Ministerio Internacional Razón para Vivir", fundada en 2018 que están en regla y que dedica a impartir un mensaje de Dios en los barrios del país,

El reguesero explicó a los periodistas que "usted me da unos bienes en 2019, y hasta el año 2022 me entrega una resolución que dice que no puedo hacer nada con esos bienes, ¿Cuántos años han pasado?, por qué desde el momento que me da el bien no me comunica eso, era chatarra".



El artista de talla nacional e internacional, como más de 40 años en la industria de la música, agregó que la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) le donó un auto en condición de descarte, porque no quería que este vehículo provocará una situación sanitaria en las instalaciones.



Resaltó que unos de los autos donados y que fue vendido a una persona que luego lo reparó, nunca informó a la fundación que estaba rodando por las calles.



"Apache Ness",quien es también pastor, indicó que las autoridades de fiscalía que investigan este caso nunca emitieron una citación, y que lo correcto era preguntarle para el poder ofrecer las explicaciones.



Planteó que como persona y artista nunca ha estado involucrados en casos delictivos ni escándalos, pero las publicaciones en medios de comunicación por supuesto peculado lo han afectado artísticamente y familiarmente, sobre todo a su hijo de 9 años y esposa. Lamentó que en este país se haya perdido empatía y sentido de pertenencia de país.



Apache Ness’ fue puesto en libertad, la tarde de ayer, una vez su abogada consignará la fianza de $5 mil, fijados por el juez de Garantías.



Brown está sujeto a la investigación por presunto delito de peculado por la venta de autos donados a la fundación por instituciones del Estado.



Las investigaciones de presunto peculado en contra de ‘Apache Ness’ iniciaron en el 2022, cuando fue ubicado en La Chorrera, por la Policía Nacional, uno de los cuatro vehículos que en el 2019 la Autoridad de Turismo de Panamá le había donado a esta fundación.

