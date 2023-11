Aprueban en segundo debate proyecto 1,110 de moratoria minera

La Asamblea Nacional de Panamá ha aprobado con 69 votos a favor el proyecto de ley No. 1110, que deroga la Ley No. 406, sobre el contrato entre el Estado y Minera Panamá.

Los diputados del pleno de la Asamblea Nacional examinaron minuciosamente cada artículo del proyecto de ley No. 1110, que no solo deroga el contrato minero, sino que también establece una moratoria para la minería metálica en el país.



Se espera que el tercer debate de esta norma se lleve a cabo el jueves 2 de noviembre a partir de las 9:00 a.m.



Este proyecto tumba el proyecto No. 1109, que buscaba convocar una consulta popular para decidir el futuro del contrato de concesión entre el Estado y Minera Panamá.

La decisión final sobre el contrato de concesión entre el Estado y Minera Panamá está pendiente y dependerá en gran medida de los resultados del tercer debate de este proyecto de ley.

