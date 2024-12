Aprueban XIII para Policía y Senafront, pero cuestionan falta de planificación

La Comisión de Presupuesto aprobó ayer un crédito adicional al Ministerio de Seguridad por $42.6 millones para pagarle el XIII Mes a 20,805 miembros de la Policía Nacional y 5,355 del Senafront, así como jubilaciones a 8,259 integrantes de la Fuerza Pública.

Se trata de $7.5 millones para el XIII Mes de los policías y $2.4 millones para el de los fronterizos.

Además, se incluyen $31.3 millones para el pago de jubilaciones especiales a 7,337 policías, 435 del Senafront y 487 del Senan.

El diputado oficialista Osman Gómez cuestionó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por repetir lo mismo que con el presupuesto que se presentó fuera de ley y fuera de las normas, pero se molestan cuando los cuestionan.

Gómez dijo que ahora a última hora el MEF trajo un "chorizo" de partidas por $180 millones -incluyendo los fondos para Seguridad- y la Asamblea debe aprobarlas a tambor batiente.

Aquí el MEF trajo un presupuesto mal hecho y hubo que devolverlo tres veces... olvídense de eso de que son gente preparada en Harvard... aquí están los resultados, cuestionó el diputado del partido Alianza.

Según el político del circuito de Barú, no hay planificación, ni coordinación con la Comisión de Presupuesto... esa es la verdad... se los digo aunque les moleste... y si quieren botar a alguien cercano que lo boten, pero no voy apadrinar esas cosas.

Osman Gómez volvió a cuestionar las jubilaciones especiales en la Fuerza Pública que ya van por $134 millones cada año.

Además, preguntó por qué la Policía Nacional no metió lo de los XIII Mes en la anterior petición de créditos?, ¿dónde está la planificación?, pero ahora la Comisión debe venir a reventarse y nos acusan de no hacer nuestro trabajo, cuando lo que sucede es que lo presentan mal... hay muchas cosas que no se están haciendo bien.

