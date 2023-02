Arraiján sin agua; moradores amenazan con cierre de vía Centenario

El deficiente suministro de agua potable en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, ocasionó que grupo de residentes de la Barriada La Floresta, bloquean la vía hacia el puerto pesquero de Vacamonte.



También hay protestas en La Alameda, Nueva Jerusalén, 13 de Febrero, 11 de Octubre, Los Campesinos y La Cascada en Burunga, de Arrraiján.

En el primer grupo, los manifestantes alegan que solo reciben el abastecimiento de agua por una pocas horas de la madrugada, tiempo en el cual deben realizar todas las tareas de limpieza y reservar agua en tanques.



Sin embargo, la peor parte la llevan las comunidades de Burunga, las cuales no han contado con el servicio de agua desde hace 36 días.

Publicidad

Ángel Rodríguez, residente en la barriada La Floresta, asegura que, aunque se trata de un problema de varios años, el mismo se ha agravado en los siete últimos meses, pese a que han solicitado al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) una solución.

Residentes con más de 25 años de habitar en La Floresta aseguran que personal del IDAAN está realizando operativos de válvulas para suministrar agua a nuevas barriadas.

Por su parte, Eneida Masiel, quien permanece protestando en el sector de Burunga afirma que se mantendrán en el lugar hasta que llegue algún funcionario del Idaan a darle respuestas.

Los residentes de La Floresta advierten que de no tener una respuesta satisfactoria a su reclamo, continuarán realizando cierres de calle mientras que en Burunga amenazan con el cierre de la vía Centenario.



No obstante, la falta de agua no es el único problema de los residentes de La Floresta, quienes también piden mayor seguridad por parte de la Policía Nacional.

Contenido Premium: 0