Arranca hoy, “Festival del Toro Guapo de Antón”

Hoy arranca el Festival del Toro Guapo de Antón en su quincuagésima versión, la cual contará con la participación de Estados Unidos (Hawai), México, Argentina, Costa Rica, Paraguay y Perú,

El evento que se extenderá hasta el 20 de octubre se realizará de forma virtual, con el respaldo de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), según informó el patronato del mismo nombre que organiza cada año el evento folclórico-cultural.

Gilberto Moreno, presidente del patronato, señaló que estos países, que participarán en el virtual con bailes folclóricos regionales, como parte del intercambio cultural y Panamá con todo el calendario de presentaciones folclóricas, han promocionado en sus redes el festival, que Ley#25 de 22 de mayo de 2009 declaró como día cívico y fiesta folclórica, en el distrito de Antón.

El Festival del Toro Guapo, que exalta las tradiciones y el folclor de esta región del país, se realizará en el marco de la celebración de los 50 años de creación del patronato, que ha señalado que el evento busca promocionar al distrito de Antón como un destino turístico.

“El propósito es que las personas en otros países y en Panamá, con la reapertura gradual del turismo, conozcan que en Panamá hay hermosas playas, áreas donde se puede practicar el turismo ecológico geográfico, disfrutar de una exquisita gastronomía, pero sobretodo del folclor de la región y de un ambiente agradable”, subrayó Moreno.

La subadministradora de la ATP, Denise Guillén, oriunda de la provincia de Coclé, por su lado, destacó que la exposición del festival a nivel internacional “es una excelente oportunidad para compartir nuestro folclor, nuestro patrimonio cultural con otros países, que podrán apreciar la belleza de la pollera picarona de Antón, el tamborito y todo el atractivo del festival, eso nos llena de alegría”.

Dijo que la ATP trabaja en el rescate de las costumbres y tradiciones con la creación de rutas patrimoniales, a fin de resaltar la importancia a todo aquello que identifica y enorgullece al panameño, a la vez aplaudió la forma en que el patronato que organiza este festival busca conservar esta linda tradición.

Programación

El jueves 15 de octubre, a partir de las 10:00 a.m., las personas podrán conectarse en las plataformas: www.facebook.com/fntoroguapoanton/www.instagram.com/festivaltoroguapoanton, para apreciar en vivo las siguientes presentaciones: Danza del Toro Guapo (10:20 a.m.), juegos y rondas de antaño (2:30 p.m.), presentación del Ballet Folclórico Infantil-REDAFOL(3:50 p.m.), presentación del Ballet Folclórico Luque Sraki (4:10 p.m.), danza del Gran Diablo (4:10 p.m) y tambores antonero (8:00p.m.).

El viernes 16 de octubre, el festival inicia con los concursos de pilar y desgranar maíz (9:00a.m.), taller de confección del rosario con lágrimas de la Virgen (11:30 a.m.), conversatorio de la danza Quiti Pie (12:00 md), danzas del Toro Guapo (12:20 p.m.), eucaristía en la Iglesia San Juan Bautista de Antón (5:00 p.m.) y presentaciones folclóricas (6:00 p.m.).

El sábado 17 de octubre, el evento inicia con el desafío de encutarrar la vaca ( 10:00 a.m.), tuna de agua de antaños (11:00 a.m.), preparación del tradicional guacho antonero con carne asada ( 12:00 m.d.), preparación de pan casero (1:00 p.m.), pasarela de la pollera de lujo montuna picarona y pollera montuna de trabajo/basquiña, chambra (3:00 p.m.) y presentaciones folclóricas y tambores antonero (6:00p.m.)

El domingo 18 de octubre, el espectáculo arranca con la bendición de los toros guapos ( 8:00 a.m.), pelea del toro ( 8:30 a.m.), taller de manjar blanco y bocadillo ( 9:00 a.m.), concurso de arreglo de la mejor calle y la mejor casa (2:00p.m.) y presentaciones folclóricas (5:00p.m),

El lunes 19 de octubre, se apreciará en pantalla el concurso de rajar y cargar leña (2:00p.m.), presentaciones folclóricas (3:00p.m.), presentaciones de artesanos de Coclé (6:00 p.m.) y docencia del tambor antonero (9:00p.m).

Finalmente, el martes 20 de octubre,la sesión mostrará cómo se confecciona un tambor antonero (300 p.m.), posteriormente el concurso de pelar y rallar coco (4:00p.m.), taller de máscaras, presentación de danzas de diablicos limpios de Antón (5:10 p.m.) y presentación del tambor antonero (8:00p.m.)