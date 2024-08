Arranca Mi Primer Empleo: Más de mil jóvenes a trabajar

El presidente de la República, José Raúl Mulino participó en el lanzamiento del programa "Mi Primer Empleo" este 1 de agosto de 2024, un ambicioso proyecto que busca brindar oportunidades laborales a miles de jóvenes panameños, de entre 18 y 24 años.

"Hoy marcamos no solo un compromiso inicial, sino también una promesa que va más allá de palabras huecas. Estamos aquí para ofrecer oportunidades reales a nuestros jóvenes", afirmó el Presidente.



El programa proporcionará 1,000 plazas de empleo para facilitar la primera experiencia de trabajo a jóvenes bachilleres, universitarios (as), de escuelas vocacionales o con formación técnica del INADEH.

Agregó que los becarios iniciarán este 12 de agosto sus pasantías en diversas empresas del sector privado a nivel nacional.

En tanto, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño reiteró, que el Estado aportará a través del MITRADEL, la suma de 300 balboas mensuales por tres meses de pasantía laboral a cada joven participante del programa y la empresa cubrirá la diferencia del salario mínimo determinado por región, actividad económica y tamaño de la empresa.



Una vez concluida la pasantía laboral, las empresas participantes, gozarán de un incentivo fiscal equivalente al doble del salario mínimo mensual por un periodo de tres meses, que podrán aplicar en la declaración de renta del año respectivo.

Mulino no escatimó en señalar los desafíos que enfrentan los jóvenes al buscar empleo sin experiencia previa. "No tengo trabajo porque no tengo experiencia y no tengo experiencia porque no me dan trabajo. Es una ecuación mortal que estamos decididos a romper", aseveró el Presidente.

En seguimiento a este programa, se está colaborando con empresarios y técnicos en el borrador de una ley de pasantías, la cual abrirá nuevas oportunidades para los jóvenes.

El mandatario prometió también la creación de más empleos con proyectos como el teleférico de San Miguelito y la expansión y rehabilitación de carreteras hasta la provincia de Chiriquí.

En el acto estuvo presente las ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz quien aseguró que con la nueva iniciativa se eliminarán los gastos de la burocracia para invertir en capital humano. Además, se implementarán políticas que fortalecerán la cultura laboral, dejando atrás la politiquería, y garantizando que los recursos públicos se destinen adecuadamente.

"Estamos simplificando los trámites burocráticos y utilizando la tecnología para facilitar la inserción laboral de nuestros jóvenes", dijo, subrayando la ironía de un Estado que, en el pasado, contrataba "botellas" con facilidad pero encontraba dificultades para ofrecer empleos a los jóvenes.

Empleos Digitales: El Futuro de Panamá y la Iniciativa 'Mi Primer Empleo'

Según estadísticas empresariales, una gran parte de los empleos en Panamá están relacionados con la economía digital e informática. Esto subraya la importancia del programa 'Mi Primer Empleo", explicó el mandatario.

El estudio revela que estos jóvenes están cubriendo las expectativas y exigencias del campo laboral en áreas tecnológicas. Esto no solo es el presente, sino también el futuro en términos integrales. La profesionalización de estos jóvenes en temas como semiconductores y otros aspectos tecnológicos debe ser una prioridad para el país.

El área económica del Panamá Pacífico, por ejemplo, ya está encaminada hacia la capacitación en estos campos, dijo. Además, con más empresas orientando su formación hacia la inteligencia artificial, se espera un aumento significativo en empleos bien remunerados.





