Arroceros recibieron $800 millones de subsidio por un arroz que no vendían

El gobierno anunció el fin del control de precios al inexistente arroz de primera y del subsidio de $7.50 por quintal de ese grano, una medida que le costó al Estado $800 millones y que a la postre no benefició a los consumidores.

El control del precio y el subsidio buscaba que la libra de arroz de primera se vendiera 0.40, pero apenas hay un abastecimiento del 7.29% en supermercados y mini súper a nivel nacional. Lo que abunda es el arroz especial cuya libra se vende en 0.80 y el arroz de segunda que se adquiere en 0.48 la libra.

La decisión se adoptó tras un Consejo de Gabinete. El ministro de Comercio, Julio Moltó explicó que la medida busca evitar el gasto del subsidio en un producto que no está disponible en el mercado

"Estamos acabando con un control (de precios) a un producto que realmente no existe en el mercado. No es justo que los consumidores deban comprar un arroz de mala calidad mientras el Gobierno gasta dinero en un subsidio para algo que realmente no está siendo vendido", señaló Moltó.

Esos $800 millones se fueron en un subsidio a un arroz inexistente e ineficiente; y ahora esperamos que no se especule, ni juege vivo

El arroz especial tiene 94.5% de granos enteros; el de primera 70% y el de segunda 55% de granos enteros.

El subsidio solo se pagará hasta el 30 de abril de 2025, que concluye el ciclo agrícola.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares reveló que se revisarán las auditorías realizadas a los rubros de arroz, maíz y leche con la intención de cancelar la deuda que se tiene con los productores entre 45 y 50 millones de dólares a los productores.

En tanto, el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, recalcó que van a ser garantes de que el arroz de primera, y barato, llegue al pueblo y están programando establecer molinos con silos para recibir la producción de arroz.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio