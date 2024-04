Arrocha: No hay decisión de la Corte hasta después del 6 de mayo

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha dijo que no habrá una decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo del Tribunal Electoral que permitió la candidatura presidencial de José Raúl Mulino, hasta el próximo 1 de junio,



El ponente en el caso de la demanda de inconstitucionalidad, explicó que "me corresponde durante los 10 días que iniciaron el 22 de abril hasta el 6 de mayo, 10 días para confeccionar un proyecto de fallo que debo poner a circular a los magistrados, y no solo es necesario analizar las demandas y opiniones del Procurador y 88 alegatos presentados, sino que también hacer un estudio de lo que es la Constitución y la Ley de qué consideramos que es la mejor decisión y requiere un análisis profundo".



Arrocha también expresó que el 23 de abril envió una nota al Tribunal Electoral pidiendo una información que a su juicio es necesaria para finalizar de tomar una decisión.

"Luego de haber establecido un criterio formado que voy a proponer al resto de magistrados, tan pronto recibamos respuesta de dicha comunicación, estaremos en la capacidad de finalizar la redacción del proyecto de decisión que les podremos hacer llegar al resto de los magistrados de forma simultánea", sostuvo.

"¿Qué pasa después del 6 de mayo? se tiene que poner el lectura simultanea 20 días, y luego si hay dos observaciones por lo menos, que disienten de la parte resolutiva entonces el suscrito tendrá que llevarlo a consideración del Pleno, e incluso se puede poner la ponencia si sienten que la parte resolutiva no le es enfática", añadió.

