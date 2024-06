Artesanías con materiales reciclados

En cada pieza de un artesano hay un poquito de amor, así lo expresa la bocatoreña Leyda López, quien lleva más de 10 años dedicada a crear piezas de materiales reciclados.

Con una linda sonrisa y muy emocionada, López nos contó que desde muy pequeña le gustaba hacer todo tipo de manualidades, y fue ahí donde empezó su amor por este arte.

La bocatoreña dedica sus días no solo a realizar sus creaciones, sino que también es instructora en el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh).

“Desde muy pequeña me han gustado las manualidades… Por muchos años he estado trabajando con escamas de pescado, y me gusta trabajar con materiales reciclados. Aparte soy instructora de Inadeh y enseñó mucho lo que es reciclaje en mis clases, es algo que me gusta, y así también cuidamos un poquito el ambiente”, manifestó la artesana a “Crítica”.

Sus creaciones van desde decoraciones para la pared, aretes, joyeros y adornos, realizados con materiales como botellas, cartón de huevo y algunos con porcelana fría.

López, quien estuvo participando en la Feria Nacional de Artesanías 2024, le da a ese material, que para algunos ya no tiene más uso, una segunda oportunidad, logrando resultados encantadores. Muestra de ellos son los diseños que plasma dentro de las botelas de vidrio.

¿Explíquenos cómo se hacen las manualidades en las botellas? Ahí básicamente hay que conseguir botellas que no estén rayadas, lavarlas para que no le quedé ningún producto químico encima y luego se procede a cortarlas y ahí se hace el adorno adentro, vuelve y se sella la botella. La botella está completa, y uno la va decorando, yo utilizó arena, soga de yute y dependiendo de lo que vaya adentro.

Dentro de ellas tengo nacimientos, imágenes religiosas y negritas, algunas tienen luces, su precio va alrededor de 24 dólares.

Leyda insta a los panameños a apoyar lo nacional “Apoyen al artesano, que sepan que en cada pieza de artesanía está el corazón de un artesano”.

