Arzobispo: No mires los tropiezos... mira hacia arriba

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa -en su homilía dominical- brindó un mensaje de confianza y esperanza en medio de lo que hemos experimentado en este tiempo de pandemia.

Ulloa manifestó que muchas veces se nos hace el camino insoportable, cansados de luchar, cansados de los demás y de nosotros mismos hasta molestos con Dios, porque miramos más las piedras que tropezamos, cuando deberíamos mirar arriba, hacia esa cumbre cada vez más cercana de esa vida que Jesús nos promete y que ya llevamos dentro por nuestra fe en él.

El prelado manifestó que en ocasiones no sabemos gozar de las pequeñas maravillas que Dios nos regala cada día en la vida. El camino se hace tranquilo o se hace insoportable dependiendo del compañero que lo comparte con nosotros. ¡Dime con quién andas y te diré cómo anda tu camino!”, exclamó monseñor.

José Domingo Ulloa señaló que hay mucha gente que no cree en nada, que no tiene un sentido religioso, pero para que la vida sea plena el ser humano, tiene que estar abierto a Dios y mencionó como ejemplo que cuando una persona renuncia a comer, es decir es anoréxica no lo vemos normal, porque atenta contra su vida, pero si uno renuncia a la fe, a su sentido religioso, a su formación como creyente, también estamos limitando nuestra plenitud de vida, porque la vida sin Dios no es vida plena, ni puede ser una vida con sentido,

Por eso Ulloa manifestó que la incredulidad es una tentación siempre presente en nuestra vida y que empieza a echar raíces en nuestro corazón, desde el momento mismo en que nos vamos organizando nuestra vida a espaldas a Dios.