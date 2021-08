Arzobispo: no podemos ser "chicha y limonada"

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa señaló que vivimos tiempos de tomar decisiones, porque hablando en buen panameño: "no podemos ser chicha y limonada; o somos chicha o somos limonada”.

En su homilía dominical, Ulloa invitó a reflexionar sobre la realidad de nuestra obligación a tomar decisiones en la vida.

“¿Qué es vivir? Vivir es tener que decidir, podemos decidir bien, pero también podemos decidir mal, lo importante es que aprendamos a tomar siempre decisiones buenas, porque cada decisión en nuestra vida trae consecuencia”, expresó el prelado.

Explicó que esta experiencia a elegir es desde niños, “quieren una naranja o un guineo le dice la mamá a su hijo y el niño tiene que escoger”, pero a medida que vamos creciendo elegir se hace más complicado y difícil.

Sin embargo, dijo que en la adolescencia hay una serie de factores que afectan nuestra elección, como por ejemplo el elegir seguir estudiando o no, elegir entrar a un grupo de la parroquia o a una pandilla, que chica elegimos para hacerla novia y más adelante hay que escoger una profesión que nos permita desarrollarnos como persona y que nos haga feliz.

Monseñor resaltó que nos pasamos la mayor parte de nuestra vida teniendo que elegir, teniendo que tomar decisiones.

“Hoy también nos preguntamos ¿a quién quieres servir?”, Ulloa indicó que Dios no quiere compartir nuestro corazón con los ídolos, por eso hoy tenemos que preguntarnos a todos si servimos al Señor, porque es nuestro Dios o servimos al mismo tiempo a los ídolos.

El guía de los católicos panameños se refirió a una realidad de hoy y es que últimamente no está de moda creer, incluso a muchos les ha dado una especie de complejos reconocerse cristianos, porque la presión del entorno social es fuerte y nos quieren convencer o hacer creer que ser cristiano, es ir contra corriente, que ser cristiano, es no ser moderno ni progresista.

También reconoció que hay un número de personas han optado por vivir sin Dios, ya que piensan que o tal vez sea mejor decir por servir a otros Dioses más cómodos inventados por nosotros mismos, Dioses a la carta que tranquilizan la conciencia.

“Hemos escuchado varias expresiones ¡no necesito a Dios son cosas del pasado dicen algunos, y algunos siguen creyendo sin saber explicar en qué consiste lo de ser creyente y se autodefinen como creyentes no practicantes, dos conceptos incompatibles entre sí”, dijo Ulloa en su mensaje.

"En un mundo en el que priva el positivismo, el pragmatismo, el discurso eucarístico parece fuera de lugar", añadió.

Hay otros que afirman: “yo no creo porque no creo en los curas, ni en los obispos, ni en el Papa”: ¡Claro que no hay que creer en los curas, sino en Cristo! pero para poder aceptar a Cristo, hay que aceptar, a los que forman la Iglesia, que es su Cuerpo".