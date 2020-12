Arzobispo reitera que matrimonio es entre hombre y mujer

El Arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa instó a los católicos a pedir que Dios ilumine a los legisladores, a gobernantes y a las personas de buena voluntad para que siempre promuevan la defensa efectiva de los derechos de la familia, de la vida, de los niños, de los ancianos que son los nuevos huérfanos de la sociedad moderna.

Durante su homilía dominical, Ulloa resaltó la celebración del Día de la Familia y destacó que "Jesús, el hijo de Dios, nació en este mundo de dentro de una familia, enseñándonos de esta manera que todo ser humano debe venir al mundo dentro de una familia, debe ser amado y educado como parte de esa comunidad de vida y amor fundada sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer".

Ulloa llamó a la familia cristiana a recuperar los valores como la fidelidad, la obediencia, el respeto mutuo entre padres e hijos. "Por desgracia estos valores familiares cristianos no se promueven hoy, ni en la familia ni en la sociedad", precisó.

El jefe de la Iglesia Católica panameña también manifestó que la pandemia ha puesto a prueba los lazos familiares, pero que gracias a Dios podemos comprobar que el amor es más fuerte que la muerte.

"Si bien es cierto que la pandemia nos ha arrebatado a muchas personas queridas, que no hemos podido acompañar, de los que no nos hemos podido despedir, incluso nos sigue impidiendo reunirnos, abrazarnos y saludarnos y sigue condenando a muchos en una soledad espantosa, pero a pesar de todo ello, estamos experimentando y convencidos que sin la familia, no somos nada".

Además dijo que la familia es la que debe transmitir a sus hijos que la Eucaristía se vive en los hogares, no como una imposición sino como un momento de la semana o del día en que estamos unidos a Dios y recibamos la palabra.

Recordó las palabras que sabiamente dijo el Papa Francisco, "tener un lugar a donde ir se llama hogar, tener personas a quien amar se llama familia y tener ambas se llama bendición", "No hay familia perfecta, ni esposo perfecto, ni padres perfectos, ni hijos perfectos, ni mucho menos suegras perfectas".

"Pidamos por todas aquellas familias que se han desintegrado por algún motivo, podamos por las madres solteras, por las madres viudas, por los padres viudos que han tenido que hacer frente a su nueva situación familiar, los que han quedado huérfanos y por los padres que en la vejez viven a abandonados", expresó Ulloa.

"No le tengamos miedo a los problemas de nuestra familia...la familia es causa de gozo, mi familia, tu familia es causa de gozo, pero también es causa de dolor para todos nosotros, porque es precisamente en la familia donde las personas más queridas nos dan las más grandes alegrías, pero también donde sufrimos las penas más intensas".